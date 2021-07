Lauryn Hill, Eve et Nelly se produiront au Lovers & Friends Festival

Le festival Lovers & Friends, présenté par Live Nation, Snoop Dogg, et Bobby Dee, aura lieu au Las Vegas Festival Grounds le samedi 14 mai 2022.

En tant que l’un des plus grands festivals R&B et Hip-Hop au monde, Lovers & Friends offrira aux fans des performances rares et inédites d’artistes légendaires tels que Usher, Mme Lauryn Hill, Ciara, Ludacris, Ashanti, TLC, Trey Songz et bien d’autres.

La programmation complète du festival est : Mme Lauryn Hill, Usher, Ludacris, Lil Jon, TLC, Ciara, Ashanti, Ja Rule, Trey Songz, Brandy, Monica, nelly, Akon, Sean Paul, T-Pain, Lil Kim, Boyz II Men, Xscape, Timbaland, Fabolous, Jodeci, Keith Sweat, Ginuwine, Veille, Cassie, Fat Joe, The-Dream, Ma$e, Twista, Sean Kingston, SWV, Mya, Cam’ron, Trick Daddy, Pretty Ricky, Dru Hill, Next, 112, Joe, Donnell Jones, Brun Foxy, Trina, Tweet, Amerie, Kelis, Ying Yang Twins, Mike Jones, Montell Jordanie, Nina Sky, Jon B, Baby Bash, Frankie J, Mark Morrison et Kevin Lyttle, avec des sons de Soulection.

Les billets GA commencent à 175 $ et les billets VIP à 300 $. Les cabanes, qui comprennent des tables de huit, seront également disponibles pour 10 000 $. Il y aura une prévente spéciale à partir du lundi 2 août à 10 h 00 PT pour les clients qui s’inscrivent pour un accès anticipé aux laissez-passer.

Eve suivra une bataille passionnante de Verzuz contre Trina. Eve avait de nombreuses raisons de célébrer une bataille de Verzuz, qui a suivi le 20e anniversaire de son album phare, Scorpion. “C’est fou ça fait 20 ans que Scorpion est tombé !” Ève partagée. “Je me souviens de tout le processus de montage de cet album, de tant de bons moments et de travailler avec des artistes et des producteurs incroyables et bien sûr de gagner un Grammy ! Et des morceaux qui ont résisté à l’épreuve du temps musicalement… Le moment idéal pour une réédition.

L’édition de luxe, qui a été publiée le 16 avril, comprend également quatre remix précédents de ses morceaux emblématiques, dont “Who’s That Girl?” et “Laissez-moi souffler votre esprit.”

Visitez le site Web Lovers and Friends pour les forfaits de billets et plus d’informations.