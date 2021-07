L’Aussie Terminator élimine Ledecky lors du premier match des Jeux olympiques

Le Terminator a battu Katie Ledecky aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’Australien Ariarne Titmus a pourchassé Ledecky pour remporter l’une des courses les plus attendues des Jeux d’été, remportant la médaille d’or avec le deuxième temps le plus rapide de l’histoire lundi.

Titmus, qui suivait de près d’une longueur totale à la mi-course de la course de huit tours, a activé la vitesse pour toucher en 3 minutes, 56,69 secondes.

LE TRIATHLON OLYMPIQUE RAPIDEMENT RETARDÉ APRÈS QUE LE BATEAU S’EST PASSÉ SUR LA VOIE DES ATHLÈTES DANS UNE SCÈNE BIZARRE

L’Australienne Ariarne Titmus, à droite, quitte la piscine après avoir remporté la finale du 400 mètres nage libre féminin alors que l’Américaine Katie Ledecky regarde les Jeux olympiques d’été de 2020, le lundi 26 juillet 2021, à Tokyo, au Japon. (Photo AP/Martin Meissner)

Ledecky était le champion olympique en titre et le détenteur du record du monde. Elle s’est contentée de l’argent cette fois en 3:57,36 – le quatrième temps le plus rapide jamais enregistré.

“Je me suis battu bec et ongles”, a déclaré Ledecky. “Elle a vraiment nagé une course très intelligente. Elle était vraiment contrôlée à l’avant. Je me sentais assez douce et forte en sortant et j’ai fait un flip au 300 et c’était comme, ‘Oh, elle est juste là.'”

Et puis elle est partie.

Pour la première fois de sa brillante carrière olympique, Ledecky a ressenti l’aiguillon de la défaite, servie par une rivale de Down Under qui a clairement indiqué qu’elle n’était pas intimidée par la star américaine.

“C’est surréaliste”, a déclaré Titmus. “C’est fou quand tu fais ce plan énorme pour quelque chose. C’est probablement la chose la plus importante que tu puisses réaliser dans ta carrière sportive, alors je suis sur la lune.”

Personne d’autre n’était même proche. Le bronze est allé à la Chinoise Li Bingjie en 4:01,08.

La deuxième place de Ledecky a été une autre déception pour les Américains après un début de compétition de natation dynamique.

L’équipe puissante a remporté six des 12 médailles dimanche, mais a été exclue des médailles lors des deux premières finales lundi. Torri Huske et Michael Andrew ont raté de peu la quatrième place, puis c’est Ledecky qui s’est contenté de la deuxième place sur le podium – une place très inconnue pour peut-être la plus grande nageuse acrobatique féminine de l’histoire.

LE RÉSEAU DE CORÉE DU SUD S’excuse POUR LES IMAGES « INAPPROPRIÉES » SUR LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

Ledecky a perdu une finale olympique individuelle pour la première fois après avoir remporté le 800 libre aux Jeux de Londres en 2012, puis trois autres médailles d’or aux 200, 400 et 800 libre à Rio de Janeiro il y a cinq ans.

“Je savais que ce serait une bataille jusqu’au bout”, a déclaré Ledecky. “Je n’avais pas l’impression d’être mort. Elle a juste eu 50 ou 75 ans plus vite. Je ne peux pas faire mieux que ça.”

Pourtant, ce n’était pas assez bon.

Titmus a été à la hauteur de son surnom à la fin.

“Honnêtement, au 200, j’étais un peu inquiet”, a déclaré l’Australien. “Je savais qu’elle serait là. Personne ne viendra aux Jeux olympiques et attrapera une Katie Ledecky au dépourvu. Je suppose que je devais juste me faire confiance.

“J’ai essayé de rester aussi calme que possible et d’utiliser la vitesse facile que j’ai. Et de réussir dans le back end contre quelqu’un qui a une deuxième moitié de course incroyable, j’en suis vraiment fier. “

Ledecky obtiendra une autre chance à Titmus dans le 200 libre, et l’Américaine est fortement favorisée pour répéter dans le 800 et ajouter une autre médaille d’or au 1500 – un nouvel événement pour les femmes à ces jeux.

Après avoir fait la course en plein milieu de la piscine, les nageurs se sont joints les mains à la fin.

Ils sortirent ensemble de la piscine, se faisant un câlin.

“Je viens de la remercier,” dit Titmus. “Je ne serais pas ici sans elle. Elle a établi cette norme pour le style libre de demi-fond. Si je n’avais pas quelqu’un comme elle à chasser, je ne nagerais certainement pas comme je suis.”

Peut-être le pari le plus sûr à la piscine, le Britannique Adam Peaty a réitéré son titre de champion olympique du 100 brasse masculin.

Peaty était le détenteur du record du monde et le premier homme à battre les 58 et 57 secondes dans son épreuve phare. Il a enregistré le cinquième temps le plus rapide de l’histoire (57,37) pour épater le peloton.

Arno Kamminga, des Pays-Bas, a remporté l’argent en 58,00, tandis que le bronze est allé à l’Italien Nicolo Martinenghi en 58,33. Andrew était le suivant en 58,84.

Maggie MacNeil a remporté la première médaille d’or du Canada en piscine avec une victoire au 100 papillon féminin.

Le champion du monde en titre a touché le premier en 55,59, devançant le Chinois Zhang Yufei (55,64) pour la première place. Emma McKeon, d’Australie, a remporté la médaille de bronze en 55,72, battant Huske, âgée de 18 ans, par un centième de seconde.

Huske est sortie rapidement, tout comme son style, et semblait être proche de l’avant avec environ 10 mètres à faire. Mais elle s’est évanouie sur ses derniers coups et a raté de peu une place sur le podium.

La championne en titre et détentrice du record du monde Sarah Sjöström, de Suède, a terminé septième.

À venir : Caeleb Dressel entame sa quête de six médailles d’or en commençant par le relais 4×100 libre masculin.

Les six médailles du dimanche de l’équipe américaine étaient plus que jamais remportées le premier jour de la brillante carrière de Michael Phelps, qui comprenait les cinq derniers Jeux olympiques.

Phelps a pris sa retraite de la compétition après les Jeux de Rio de Janeiro 2016 et fait des commentaires pour le diffuseur américain NBC à ces Jeux olympiques.