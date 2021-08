L’Austin FC accueille le Houston Dynamo dans son fief

08/04/2021 à 03:00 CEST

Jeudi prochain à 03h00 se jouera le match de la vingt-troisième journée de la Major League Soccer, qui affrontera le Austin et à Dynamo de Houston dans le Stade Q2.

Le Austin FC il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-troisième journée après avoir perdu le dernier match contre le Rapides du Colorado par un score de 0-1. De plus, les locaux ont remporté trois des 15 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 10 buts pour et 16 contre.

Pour sa part, Dynamo de Houston a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Véritable lac salé lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant le Austin FC. Sur les 16 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Dynamo de Houston Il en a remporté trois avec un bilan de 17 buts pour et 20 contre.

En termes de performances à domicile, le Austin FC ils ont gagné une fois, ils ont été battus trois fois et ils ont fait match nul deux fois en six matchs joués jusqu’à présent, de sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’opportunités que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Dynamo de Houston a un bilan de quatre défaites et cinq nuls en neuf matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Austin FC pour essayer de briser les statistiques.

Actuellement, le Dynamo de Houston il est en tête du classement avec cinq points d’écart par rapport à son rival. Le Austin FC Il arrive au meeting en treizième position avec 13 points au casier. En revanche, les visiteurs ont 18 points et occupent la neuvième position de la compétition.