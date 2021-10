L’Austin FC accueille le Real Salt Lake

in

10/01/2021 à 21h30 CEST

Samedi prochain à 21h30 se jouera le match de la trente-septième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Austin et à Véritable lac salé dans le Stade Q2.

Les Austin FC Il arrive avec enthousiasme pour la trente-septième journée après avoir remporté la victoire à domicile dans le Stade Q2 2-0 contre LA Galaxie, avec des objectifs de Djitté et Gaines. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 26 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 27 buts pour et 40 contre.

Du côté des visiteurs, le Véritable lac salé perdu par un résultat de 6-1 lors de la rencontre précédente contre le Bois de Portland, de sorte qu’il cherchera une victoire contre le Austin FC pour tracer le cap du championnat. À ce jour, sur les 26 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 10 avec un bilan de 42 buts marqués contre 41 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Austin FC ils ont gagné quatre fois, ont été battus sept fois et ont fait match nul deux fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, se montrant ainsi comme une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont une meilleure chance que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Véritable lac salé Il a gagné trois fois et a fait match nul deux fois dans ses 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Austin FC pour essayer de briser les statistiques.

De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre Véritable lac salé. Le dernier match auquel ils ont joué Austin et le Véritable lac salé Ce tournoi a eu lieu en août 2021 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur de la Véritable lac salé.

Concernant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir que le Véritable lac salé se dresse au-dessus du Austin FC avec un avantage de 14 points. Les locaux arrivent à la rencontre en treizième position et avec 22 points au casier. Pour sa part, Véritable lac salé il compte 36 points et occupe la septième position du classement.