L’Austin FC accueille les Portland Timbers

21/08/2021 à 03:01 CEST

Le Austin joue ce dimanche à 15h00 son vingt-huitième match de Major League Soccer contre le Bois de Portland dans le Stade Q2.

Le Austin FC Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-huitième journée après avoir subi une défaite contre lui Whitecaps de Vancouver dans le match précédent par un résultat de 1-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 19 matchs disputés à ce jour, avec 14 buts pour et 23 contre.

Pour sa part, Bois de Portland a obtenu une égalité à un contre Sports de Kansas City, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 19 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté sept et accumule un chiffre de 36 buts contre 26 en faveur.

En tant que local, le Austin FC ils ont gagné deux fois, perdu quatre fois et fait match nul deux fois en huit matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Bois de Portland Il a gagné une fois, a été battu six fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs disputés, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Austin FC.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Austin FC et les résultats sont d’une victoire pour l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Austin et le Bois de Portland dans la compétition c’était en juillet 2021 et le match s’est conclu sur un score de 4-1 pour les locaux.

Actuellement, le Bois de Portland il est en tête du classement avec huit points d’écart par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 16 points au classement. Pour sa part, le Bois de Portland il a 24 points et se classe septième du tournoi.