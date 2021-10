L’Austin FC se retrouve avec la victoire contre le Real Salt Lake (2-1)

02/10/2021 à 23:44 CEST

Les Austin a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Véritable lac salé ce samedi dans le Stade Q2. Les Austin FC est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 2-0 contre le LA Galaxie. En ce qui concerne l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé perdu par un résultat de 6-1 lors du match précédent contre Bois de Portland. Avec cette défaite, l’équipe d’Utah était en cinquième position après la fin du match, tandis que le Austin FC est treizième.

Bon début de rencontre pour l’équipe de Los Verdes, qui a inauguré la lumineuse à travers un but de Dominguez à la 17e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière imbattable pour lui Austin FC, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un nouveau but de Dominguez, réalisant ainsi un doublé à la 55e minute. Mais plus tard, l’équipe de l’Utah à la 64e minute a réduit les distances grâce au but de Kreilach, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 2-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Austin a donné accès à Pereira, Nick Lima, Gaines et La mise en réseau pour Jiménez, Dominguez, Djitté et Pochettino, Pendant ce temps, il Véritable lac salé a donné le feu vert à Everton, Mendez, Menendez et Chang pour Ruiz, juillet, Meram et Herrera.

Dans le match, l’arbitre n’a donné un carton jaune qu’au Austin FC. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Pereira.

Après avoir surmonté le match, le Austin FC classé 13e au classement avec 25 points à la fin du match, tandis que Véritable lac salé il a été placé à la cinquième place avec 39 points, en position d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Romaña, Cascante, Jiménez (Pereira, min.67), Kolmanic, Ring, Pochettino (Redes, min.87), Driussi, Domínguez (Nick Lima, min.68), Fagundez et Djitte (Gaines, min.81)Véritable lac salé :Ochoa, Holt, Toia, Glad, Nick Besler, Ruiz (Everton, min.54), Rusnák, Meram (Menéndez, min.59), Herrera (Chang, min.81), Julio (Méndez, min.59) et KreilachStade:Stade Q2Buts:Domínguez (1-0, min. 17), Domínguez (2-0, min. 55) et Kreilach (2-1, min. 64)