Lundi, le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a annoncé que le gouvernement prolongerait son verrouillage à la suite d’une épidémie de la variante Delta.

“Nous ne pensons pas encore avoir atteint le pic de cette épidémie, ou nécessairement le bord de celle-ci”, a déclaré Ardern lors d’une conférence de presse dans la capitale Wellington.

Pendant ce temps, dans l’Australie voisine, les résidents entrent dans la neuvième semaine d’un verrouillage initialement prévu pour deux semaines. Dans la plupart des quartiers les plus durement touchés de la ville, rapporte NBC, le personnel militaire erre dans les rues et les autorités infligent des amendes allant jusqu’à 3 700 $ aux personnes enfreignant les ordonnances de verrouillage.

La politique a entraîné de violents affrontements entre la police et les manifestants du verrouillage, mais les responsables de la santé publique ont défendu la politique, qui devrait durer au moins jusqu’en septembre.

“Il s’agit de nous faire gagner du temps”, a déclaré Kerry Chant, chef de la santé publique de l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

Verrouillage déjà vu

La décision de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie de se verrouiller – et de rester confinés pendant que le virus se propage – correspond à un schéma familier.

En 2020, de nombreux gouvernements du monde entier se sont mis en quarantaine pour tenter d’atténuer la propagation du COVID-19. Aux États-Unis, les responsables de la santé publique ont créé une campagne « 15 jours pour ralentir la propagation » – qui s’est rapidement transformée, dans de nombreux endroits, en fermetures indéfinies de tous les secteurs économiques jugés « non essentiels ».

Les résultats des blocages ont été catastrophiques : des millions de pertes d’emplois, des millions d’entreprises détruites, une augmentation des surdoses de drogue, une augmentation du suicide et de la dépression chez les jeunes et une diminution massive des dépistages du cancer, parmi eux. À l’échelle mondiale, jusqu’à 150 millions de personnes devraient sombrer dans l’extrême pauvreté, selon la Banque mondiale.

Le Dr Jay Bhattacharya, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Stanford, a récemment qualifié les blocages de « plus grande erreur de santé publique que nous ayons jamais commise ».

“Le préjudice causé aux gens est catastrophique”, a déclaré Bhattacharya.

Les dommages seraient suffisamment graves, mais une abondance de preuves suggère également que les blocages étaient inefficaces pour contenir le virus. Près de trois douzaines d’études universitaires ont été publiées, suggérant que les blocages ne ralentissent pas la propagation du virus.

Après l’épidémie de l’année dernière, les modélisateurs ont averti que la Suède encourrait “au moins 96 000 décès … d’ici le 1er juillet sans atténuation”. À ce jour, moins de 15 000 Suédois sont morts du coronavirus, et la Suède a connu un pic de mortalité inférieur à celui de la plupart des pays d’Europe. De plus, des voisins tels que la Norvège et la Finlande, qui avaient des politiques similaires à celles de la Suède, avaient les taux de mortalité COVID les plus bas d’Europe.

“[Lockdowns] n’ont pas servi à contrôler l’épidémie dans les endroits où ils ont été le plus vigoureusement imposés », a déclaré Bhattacharya à Newsweek plus tôt cette année.

Ce que les experts avaient prédit en avril arriverait aux unités de soins intensifs suédoises s’ils n’étaient pas verrouillés par rapport à ce qui s’est réellement passé en #Suède. pic.twitter.com/RG1fOVIkbB – Jon Miltimore (@miltimore79) 28 juillet 2020

Les critiques de la politique suédoise de « toucher plus léger » reviennent toujours sur le fait que le taux de mortalité Covid en Suède est plus élevé que ses voisins nordiques, la Finlande et la Norvège. Ce que les critiques ne réalisent pas, c’est que la Finlande et la Norvège ont adopté une politique *moins* restrictive que celle de la Suède. en juin. pic.twitter.com/7T6FGcEsn7 – Jon Miltimore (@miltimore79) 12 novembre 2020

Les tentatives infructueuses de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie

Malheureusement, les blocages actuels en Australie et en Nouvelle-Zélande ne s’avèrent pas plus efficaces pour ralentir le virus que les blocages de 2020, malgré l’approche intransigeante de leurs gouvernements.

La moyenne mobile de 3 jours pour les cas est de près de 1 000 en Australie, soit près du double de son pic en 2020. En Nouvelle-Zélande, pendant ce temps, les cas ont rapidement augmenté à plus de 60 par jour, malgré le fait que la Nouvelle-Zélande soit entrée en lock-out après avoir appris un seul cas de COVID.

Les efforts agressifs de la Nouvelle-Zélande pour éradiquer le COVID – se mettre en quarantaine après la découverte d’un seul cas – ne fonctionnent pas. Rappel: de nombreuses preuves montrent que les commandes de séjour à domicile n’ont pas fonctionné en 2020. pic.twitter.com/EQZ9oG5Jdo – Jon Miltimore (@miltimore79) 27 août 2021

L’Australie a littéralement créé un État policier pour faire respecter son verrouillage. Cela ne fonctionne pas mieux que les blocages en 2020 dans les pays du monde entier. Les cas quotidiens sont maintenant près de 1 000, soit près de 2 fois le pic de l’année dernière. pic.twitter.com/CfHaF2YFmO – Jon Miltimore (@miltimore79) 27 août 2021

L’une des raisons pour lesquelles les blocages ont du mal à contenir le virus est que la recherche montre que les ordonnances de séjour à domicile peuvent en fait être contre-productives.

“Les micro-preuves contredisent l’idéal de santé publique dans lequel les ménages seraient des lieux d’isolement et de transmission nulle”, a noté l’économiste de l’Université de Chicago Casey B. Mulligan dans un document du National Bureau of Economic Research publié en avril. “Au lieu de cela, les preuves suggèrent que” les ménages présentent les taux de transmission les plus élevés “et que” les ménages sont des environnements à haut risque pour la transmission de [COVID-19].’”

Les économistes de la RAND Corporation et de l’Université de Californie du Sud sont parvenus à une conclusion similaire concernant l’inefficacité des commandes de « refuge sur place » des mois plus tard.

“Nous ne parvenons pas à trouver que les politiques d’abris sur place ont sauvé des vies”, ont rapporté les auteurs. “Nous n’avons pas réussi à trouver que les pays ou les États américains qui ont mis en œuvre des politiques SIP plus tôt, et dans lesquels les politiques SIP avaient plus de temps à fonctionner, avaient un excès de décès inférieur à celui des pays/États américains qui étaient plus lents à mettre en œuvre des politiques SIP”, expliquent les auteurs.

Un État policier sous un autre nom

Malheureusement, les gouvernements aggravent la tragédie de la pandémie avec des politiques de verrouillage. Les citoyens ne sont pas seulement obligés de faire face à une simple pandémie mortelle ; ils sont également contraints de faire face à des États policiers de plus en plus agressifs et brutaux.

En Australie, des chiens de sauvetage ont récemment été abattus pour empêcher les travailleurs caritatifs de les récupérer, car cela nécessiterait des déplacements. L’État utilise également des «hôtels de santé» pour confiner involontairement les citoyens positifs au COVID, tandis que plusieurs installations de quarantaine sont en cours de construction, y compris une installation dans le Queensland qui abritera jusqu’à 1 000 personnes.

Les Australiens qui ont refusé de se soumettre au confinement de l’État se sont retrouvés en fuite. La police surveillerait également les trackers de fitness pour s’assurer que les individus ne voyagent pas au-delà des limites établies par l’État.

“Il devient de plus en plus difficile de se cacher si vous faites la mauvaise chose”, a récemment rapporté Channel 9 News Sydney.

🚨 La police australienne retire un homme soupçonné d’avoir Covid, de son domicile pour un “séjour indéfini” dans un hôtel Covid pic.twitter.com/RrUSrfYfrg – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 17 août 2021

Attendez-vous à ce que ces manifestations anti-verrouillage en Australie se développent pic.twitter.com/8qOkhsxkls – Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 21 août 2021

Depuis Melbourne, la police examine les trackers de fitness des gens dans la rue pour s’assurer qu’ils n’ont pas été à l’extérieur ou n’ont pas voyagé plus loin que ce qui est autorisé. L’Australie est perdue. – Aaron Ginn (@aginnt) 25 août 2021

#BREAKING: À partir du 13 septembre, les résidents de NSW entièrement vaccinés contre COVID-19 se verront accorder de nouvelles libertés. Les résidents des hotspots peuvent quitter la maison pour une heure de loisirs en plus de leur heure d’exercice, tandis que les habitants d’autres régions peuvent en rencontrer cinq autres à l’extérieur.#9News pic.twitter.com/exbgztAbwQ – 9News Sydney (@9NewsSyd) 26 août 2021

Ce sont ces gens qui font la mauvaise chose, qui conduisent à notre nombre record de cas. Parmi les plus préoccupants – un patient COVID-19 – en fuite ce soir depuis l’un de nos hotspots ce soir. La police et les autorités sanitaires ont lancé un appel urgent. @tiffgenres #9Nouvelles pic.twitter.com/gJAIYVljZT – 9News Sydney (@9NewsSyd) 21 août 2021

Les Australiens qui se sont rassemblés pour résister à ces mesures ont été violemment réprimés par la police, qui n’a pas hésité à utiliser des balles en caoutchouc et du gaz poivré contre eux. Cette semaine, une vidéo est apparue d’un enfant pleurant de douleur après avoir été frappé au visage avec du gaz poivré par la police lors d’un rassemblement pour la liberté.

“Je ne peux pas voir”, crie le garçon alors que les participants au rassemblement essaient de laver les produits chimiques de ses yeux avec de l’eau.

Les images sont terrifiantes, et beaucoup de gens commencent à s’éveiller à l’horreur morale qui engloutit le Land Down Under.

« Australiens (et peut-être tous en Occident) : vous demande-t-on de choisir entre les dangers d’un État policier vs les dangers de Covid ? » l’auteur Jordan B. Peterson a tweeté jeudi. “Je préférerais certainement le risque relativement faible de ce dernier à la certitude de plus en plus désagréable du premier.”

Australiens (et peut-être tous en occident) : vous demande-t-on de choisir entre les dangers d’un État policier vs les dangers du Covid ? Je préférerais certainement le risque relativement faible de ce dernier à la certitude de plus en plus désagréable du premier) opinion, @JohnAndersonAO – Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) 25 août 2021

Inutile de dire que ces résultats ne sont pas ce que les législateurs australiens voulaient lorsqu’ils sont entrés en lock-out. Ils avaient sans doute espéré contenir ou du moins ralentir la propagation du virus ; ça n’arrive pas. Leur État policier, diraient-ils, a été conçu pour assurer la sécurité des gens, pas pour créer la tyrannie. Mais c’est exactement ce qu’il fait.

Et ce potentiel de tyrannie est présent partout dans les blocages.

“Une fois qu’un gouvernement s’est engagé à respecter le principe de faire taire la voix de l’opposition, il n’a qu’une seule voie à suivre”, a observé un jour le président américain Harry S. Truman, “et c’est sur la voie de mesures de plus en plus répressives, jusqu’à ce qu’il devienne un source de terreur pour tous ses citoyens et crée un pays où tout le monde vit dans la peur. »

La terreur est ce que le gouvernement australien est devenu. Prions pour que la Nouvelle-Zélande et en fait le reste du monde reconnaissent enfin le vrai visage des confinements.