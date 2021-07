L’Australie a perdu son esprit toujours aimant – RedState ⋆ 10z viral

En grandissant, quand quelqu’un faisait quelque chose d’incroyablement illogique, ma grand-mère décrivait cela comme la perte de son «esprit toujours aimant». Malheureusement, ce surnom s’applique maintenant à une nation entière. Pire, c’est une nation qui souscrivait au moins ostensiblement à certains principes de liberté et de protection des droits personnels.

Je parle de l’Australie, qui est devenue complètement folle en ce qui concerne COVID et, plus récemment, la variante Delta. Les choses vont tellement mal depuis un an et demi que les gens ne peuvent même pas sortir de chez eux pour promener leurs chiens. Melbourne, l’une des deux plus grandes villes du pays, a de nouveau été bloquée cette semaine après avoir passé plus d’un an à cause de quelques cas parmi les déménageurs de Sydney.

Pour leur part, les responsables australiens se font passer pour des tyrans, demandant aux gens de faire des choses complètement illogiques qui ne sont tout simplement pas nécessaires pour faire des choses basiques.

Priez pour l’Australie du Sud ️ pic.twitter.com/JBCOS9J3xF – Evelyn Rae (@_evelynrae) 23 juillet 2021

Il y a 24 millions de personnes en Australie. À l’heure actuelle, l’Australie fait en moyenne zéro décès par jour à cause de COVID. Non ce n’est pas une faute de frappe. Ils sont en moyenne à zéro décès par jour. En ce qui concerne les cas, leur moyenne sur 7 jours est de 135 cas par jour dans un pays de 24 millions d’habitants. Et sur cette base, ils rentrent dans les blocages et exigent un triple test, même des vaccinés, pour pouvoir aller n’importe où.

Maintenant, certains prétendront que ces chiffres globalement faibles sont le résultat des blocages. Je n’achète pas ça pour deux raisons. Premièrement, nous avons vu des pays qui ont été tout aussi verrouillés voir des pics et des décès importants. L’idée que les Australiens, en particulier dans les villes surpeuplées de Melbourne et de Sydney, sont tout simplement doués pour le verrouillage ne passe pas le test de l’odorat.

De plus, en regardant d’autres pays avec des climats similaires en Afrique comme Madagascar et le Mozambique, dont aucun n’a eu beaucoup de problème avec COVID, indique que le virus peut tout simplement ne pas bien fonctionner dans certaines parties du monde, et c’est pas seulement en fonction de la chaleur ou du froid. En d’autres termes, je suis très sceptique quant au fait que l’atténuation tyrannique et autoritaire de l’Australie soit la solution miracle pour COVID alors qu’il n’était pas en Europe. Au contraire, je soupçonne que leur emplacement sur le globe a été la plus grande aide étant donné les résultats très différents observés dans d’autres pays qui ont utilisé les mêmes techniques d’atténuation. Être une île géante aux frontières fermées n’a pas non plus nui à leurs efforts.

Enfin, l’un des gros problèmes avec ce que fait l’Australie est qu’il n’y a pas de fin de partie. Zero COVID pour toujours n’est pas un objectif réaliste. Les Australiens vont-ils rester enfermés dans leurs maisons jusqu’à la fin des temps ? Cela ne me semble pas vraiment une existence. La vie implique en fin de compte d’équilibrer le risque, et renoncer à cet équilibre par peur va produire de mauvais effets à long terme. Les gens ne sont pas des animaux de laboratoire.

À un moment donné, les citoyens et résidents australiens devront défendre leurs droits. S’ils ne le font pas, personne d’autre ne le fera à leur place.