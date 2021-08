L’Australie adopte la stratégie du mur de Berlin ⋆ 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Cette photo d’un couple séparé en Australie où il y a maintenant un mur dur entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland illustre la tyrannie insensée des politiciens australiens qui ont perdu toute idée de qui les a élus. Les familles sont séparées et les politiciens ne sont pas différents des dirigeants communistes de l’Allemagne de l’Est. Jamais dans l’histoire de l’humanité aucun gouvernement n’a mis en quarantaine la nation entière. Les quarantaines sont pour les malades – pas pour tout le monde. Ils violent tous les principes du droit international et des droits de l’homme et continuent sous une telle illusion de pouvoir qu’il est inimaginable.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Oubliez la compassion humaine, la moralité ou même le bon sens. Sans la police australienne impitoyable qui massacrerait sans aucun doute ses propres citoyens si elle osait prendre d’assaut les palais de ses politiciens et les traîner dans les rues comme dans une bonne révolution à l’ancienne, nous verrions la liberté restaurée en Australie. L’histoire prévient qu’une action policière aussi impitoyable déclenchera à un moment donné une insurrection armée. Vous pouvez rayer l’Australie de votre liste de lieux à visiter dans votre vie. Sans révolution, ceux qui gardent le silence ne perdront tous leurs droits qu’en endossant les pouvoirs usurpés de ces politiciens. La situation va empirer tant que ces politiciens resteront au pouvoir car ils ont démontré qu’ils ne se repentiront jamais ou ne reculeront jamais. L’histoire prévient que de telles confrontations ne se terminent jamais bien. La tyrannie prévaudra jusqu’à ce que la police change de camp et défende le peuple et la nation.

Les énormes souffrances humaines et les coûts imposés par ces politiciens australiens ne sont qu’une violation de tous les principes d’une société libre. Ils ont verrouillé la frontière entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland, comme le montre cette photo d’un mari et d’une femme séparés par ce mur. J’ai déjà écrit comment je suis entré derrière le mur de Berlin avant qu’il ne tombe. Un de mes amis est né là-bas mais le jour où le mur a été érigé, il marchait avec sa grand-mère du côté libre mais le reste de sa famille était coincé derrière le mur. Il avait moins de 10 ans à l’époque. Il m’a demandé de l’accompagner car il craignait qu’ils découvrent qu’il était né là-bas et l’enlèvent donc il voulait y aller avec un vrai Américain. J’ai dit oui parce que je voulais voir ce qui existait vraiment pour moi-même.

Ce que fait l’Australie, c’est NON différent des politiciens impitoyables de l’Allemagne de l’Est. Sa cousine nous a fait visiter la ville, mais si quelqu’un s’approchait, elle commencerait à débiter le récit standard de la façon dont le gouvernement était merveilleux et prenait grand soin d’eux. Dès que nous étions seuls, elle disait alors la vérité. Ma compréhension du socialisme et du communisme était clairement établie à cette époque.

Ceux de ma génération n’ont pas vu la Seconde Guerre mondiale et j’étais trop jeune pour prêter attention à la guerre de Corée. Mais j’ai perdu plus de la moitié de mes amis de lycée au Vietnam. Mes jours sont comptés car nous avons tous une durée de vie comme un gallon de lait. Certains deviendront acides avant qu’ils n’expirent complètement et d’autres peuvent tenir jusqu’à ce que la dernière goutte soit versée dans les égouts. Mais avant de disparaître pour voir tous mes vieux amis et ma famille, il y a quelque chose d’important que je dois vraiment dire. Bien que je sois reconnaissant d’avoir grandi ici à l’ère de la prospérité et de la liberté, cela m’attriste profondément que ma postérité ne saura jamais ce que c’était que de respirer l’air frais de la liberté alors que les droits de l’homme signifiaient réellement quelque chose.

L’avenir auquel nous sommes confrontés a de nombreuses portes. A nous d’ouvrir le bon. Ceux qui sont au pouvoir ne se voient que comme le sauveur de l’humanité car nous sommes bien trop stupides pour comprendre seulement ce qu’un politicien peut comprendre en étant simplement élu. Ils ont franchi la ligne cette fois et sont allés bien au-delà de toute raison. Ils oublient qu’ils ont été élus et bavent devant l’exercice du pouvoir débridé.

Ils se perçoivent comme tout-puissants et magnifiques ainsi que magnanimes, alors quand ils se regardent dans le miroir, ils ne peuvent pas voir la vraie personne qu’ils sont devenus. Tout au long de l’histoire, les personnes au pouvoir ont JAMAIS se considéraient comme mauvais. Même Hitler croyait qu’il rendait un grand service au monde et qu’en conquérant toute l’Europe, il restaurerait la Pax Romano de l’Empire romain – la guerre pour mettre fin à toutes les guerres.

Lire la suite @ ArmstrongEconomics.com