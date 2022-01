L’Australie annule le visa de Novak Djokovic pour entrer dans le pays

L’Australie annule le visa de Djokovic pour entrer dans le pays 1:17

. – Le visa de Novak Djokovic pour entrer en Australie a été annulé, a déclaré jeudi (heure locale) le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, dans une interview accordée aux médias australiens.

Le joueur de tennis, qui cherchait à participer à l’Open d’Australie, « n’a pas fourni de preuves suffisantes pour remplir les conditions d’entrée pour l’Australie et le visa a ensuite été annulé », a-t-il déclaré.

L’Australian Border Force a déclaré dans un communiqué qu’elle « continuera de veiller à ce que ceux qui arrivent à notre frontière se conforment à nos lois et à nos exigences d’entrée ».

« L’ABF peut confirmer que M. Djokovic n’a pas fourni de preuves suffisantes pour remplir les conditions d’entrée en Australie et que son visa a ensuite été annulé. Les non-ressortissants qui n’ont pas de visa valide à l’entrée ou qui ont annulé leur visa seront détenus et expulsés d’Australie », a indiqué la Force. Pendant ce temps, il a confirmé que « Djokovic avait accès à son téléphone ».

Pendant ce temps, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que « les règles sont des règles » concernant l’annulation du visa du joueur de tennis.

« Le visa de M. Djokovic a été annulé. Les règles sont les règles, surtout quand il s’agit de nos frontières. Personne n’est au-dessus de ces règles. Nos politiques frontalières strictes ont contribué à ce que l’Australie ait l’un des taux de mortalité les plus bas au monde à cause de covid-19, nous restons vigilants », a-t-il tweeté.

Le père de Djokovic accuse les autorités de garder son fils « captif »

Le père de Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, a accusé des responsables australiens de maintenir son fils « captif » après une confusion au sujet de sa demande de visa.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises s’est rendu dans le pays après avoir reçu une dispense médicale pour jouer à l’Open d’Australie de cette année, mais serait détenu à l’aéroport après avoir demandé un visa qui n’autorise pas les dispenses médicales pour ne pas être vacciné, selon les médias australiens signalé.

Selon son père, Djokovic séjourne actuellement dans une pièce où personne ne peut entrer, avec deux policiers à l’avant de la pièce, a-t-il déclaré à la radio serbe B92.

« Je n’ai aucune idée de ce qui se passe, ils retiennent mon fils en captivité pendant cinq heures », a déclaré Srdjan Djokovic dans un communiqué à l’agence de presse russe Sputnik, selon B92. « C’est un combat pour le monde libertaire, ce n’est pas seulement un combat pour Novak, mais un combat pour le monde entier ! S’ils ne le laissent pas partir dans une demi-heure, on se croisera dans la rue, c’est le combat de tous ».

La déclaration a été faite il y a quelques heures et aucune réunion n’a été signalée à Belgrade ou à l’extérieur de l’aéroport de Melbourne.

Plus tôt ce mercredi, l’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, a publié sur les réseaux sociaux une photo de ce qui semble être l’aéroport australien de Melbourne, où se tiendrait le numéro 1, avec la légende « Non, c’est le voyage le plus courant en Australie.

L’Open d’Australie devrait commencer le 17 janvier.