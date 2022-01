L’Australie annule le visa d’un autre joueur de tennis au milieu d’une controverse avec Djokovic

01/07/2022 à 12:08 CET

Les autorités australiennes ont annulé le visa au joueur de tennis tchèque Renata Vorácová, qu’il devra rentrer dans son pays, a rapporté la chaîne publique ABC, en pleine controverse pour la décision de révoquer le permis d’entrée en serbe Novak Djokovic.

Une source de l’autorité de contrôle aux frontières a confirmé la mesure à ABC malgré le fait que le joueur de tennis était déjà dans le pays et avait contesté un match de préparation avant l’Open d’Australie. Vorácová, détenue jeudi et dont on ne sait pas si elle fera appel de la décision, a été transférée au même hôtel de Melbourne où Djokovic est détenu par les autorités de l’immigration.

Le permis délivré par Tennis Australia, révoqué par les autorités du pays

Selon les médias, le Tchèque, 38 ans, est entré en Australie en décembre grâce à une exemption médicale de Tennis Australia, organisateurs de tournois, car ils se serait récemment remis du covid-19. Cependant, Les autorités australiennes ont indiqué que cet argument n’était pas valable pour obtenir un permis spécial pour entrer dans le pays, où ils ont été appliqués mesures sévères pour lutter contre la pandémie.

Djokovic attend le verdict retenu dans un hôtel de Melbourne

Pour sa part Djokovic, qui est arrivé à Melbourne mercredi soir également avec une dispense médicale qui lui a permis de défendre son titre à l’Open d’Australie sans se faire vacciner, attend l’audience prévue lundi par un tribunal de Melbourne pour entendre les arguments de votre appel à la mesure.

L’Australie exige que vous soyez vacciné pour entrer dans le pays, bien qu’il existe des exemptions temporaires

Le vaccin est obligatoire pour entrer en Australie, mais il existe des exemptions temporaires pour les personnes qui ont « un problème de santé grave », qui ne peuvent pas être vaccinées car elles ont contracté le covid-19 au cours des six mois précédents ou ont eu une réaction indésirable au médicament, entre autres raisons.

Le « NON » à Djokovic a provoqué des tensions diplomatiques entre l’Australie et la Serbie

La révocation du visa de Djokovic a créé des tensions diplomatiques entre l’Australie et la Serbie, dont le président dénonce le harcèlement de l’athlète, tandis que le pays océanique défend qu’aucune exception ne soit faite lors de l’application des lois frontalières.