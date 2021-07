L’Australie continue d’étonner avec un Mills très inspiré

Vibrant, uniforme et surprenant. C’est le groupe B de la Jeux Olympiques de Tokyo 2021, avec une Australie qui réaffirme son rôle de candidate à la gloire en ayant réussi à battre l’Italie de 86-83 dans un jeu passionnant, dans lequel Landale et Patty Mills étaient les grands bastions de l’équipe océanique. Ils ont su parfaitement lire les situations qui se sont produites pendant le match, neutralisant le grand jeu de Fontecchio et Mannion, et tarissant complètement un Gallinari en deçà de leurs possibilités. De plus, l’Allemagne a battu le Nigeria 99-92, obligeant les Africains à presque certainement dire au revoir à toute option de qualification.