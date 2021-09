L’Australie déclare que la guerre avec la Chine « est une question pour les Chinois » | Monde | Nouvelles

in

Peter Dutton, ministre australien de la Défense, a fait une déclaration vendredi sur les opportunités offertes par le pacte nucléaire AUKUS et a répondu à certaines critiques que l’Australie a reçues de la Chine ces derniers jours, a rapporté Sky News Australia. Alors que les États-Unis et le Royaume-Uni partageront des renseignements nucléaires avec l’Australie pour renforcer leur alliance, la Chine a suggéré que l’accord soit abandonné.

Pékin et Canberra sont aux prises avec une guerre commerciale depuis plus d’un an alors que les relations se sont détériorées.

Interrogé par la journaliste Annelise Nielsen s’il pensait que la nation serait “en guerre à un moment donné avec la Chine”, Peter Dutton a déclaré que le désir de son pays était de “maintenir la paix”.

Cependant, le ministre australien de la Défense a déclaré qu’il pensait que la Chine n’était pas sur la même longueur d’onde.

“Les porte-parole chinois du parti communiste sont très clairs sur leur intention à l’égard de Taïwan. Désormais également, les États-Unis ont été très clairs sur leur intention à l’égard de Taïwan”, a déclaré M. Dutton.

“Personne ne veut voir de conflit mais c’est vraiment une question pour les Chinois.”

“Nous vivons dans la période la plus incertaine depuis la Seconde Guerre mondiale”, a-t-il poursuivi.

“Il existe également une grande incertitude dans l’Indo-Pacifique pour l’avenir et c’est ce qui rend cet accord historique si important.”

“Nous sommes une petite population de 25 millions d’habitants relativement et nous devons nous assurer d’avoir les meilleurs amis du monde et nous le faisons aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et de nombreux partenaires au-delà.”

LIRE LA SUITE: L’Australie applaudit à la Chine au milieu de la dispute AUKUS

L’ambassade a rejeté leurs accusations comme une tactique de pression futile.

“Ce petit geste pour faire pression sur la Chine ne sera d’aucune utilité mais une farce mise en scène”, a déclaré un porte-parole de l’ambassade de Chine à Canberra dans un communiqué.

“Nous nous opposons fermement et rejetons les accusations infondées et les remarques erronées contre la Chine sur des questions liées à la mer de Chine méridionale, au Xinjiang, à Hong Kong, à Taïwan et à d’autres questions liées à la Chine.”