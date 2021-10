L’Australie dépasse l’Indonésie et Hong Kong dans les niveaux de propriété de crypto

Une récente enquête Finder a montré que l’Australie a le troisième taux d’adoption de la cryptographie le plus élevé par rapport aux autres pays. Le niveau de propriété de crypto dans le pays est de 17,8%.

L’enquête Finder a été menée à l’aide d’un indice d’adoption de la crypto-monnaie. Cet indice est utilisé pour mesurer le niveau de croissance de la cryptographie à l’échelle mondiale. L’indice est calculé au moyen d’enquêtes périodiques auprès de plus de 41 600 personnes dans 22 pays.

L’Australie bat la moyenne mondiale

L’enquête a également montré que l’Australie avait surclassé d’autres pays tels que l’Indonésie et Hong Kong sur cette métrique. Alors que la propriété de crypto en Australie était de 17,8%, elle était respectivement de 16,7% et 15,8% en Indonésie et à Hong Kong.

Les résultats du Finder ont également montré que la possession moyenne mondiale de crypto était de 11,4%, montrant que l’amour de l’Australie pour la crypto était élevé.

Commentant les résultats de l’enquête, le PDG de Finder, Fred Schebesta, a déclaré que les Australiens adorent jouer. Ils sont également très intelligents en termes de finances… les lois entourant les crypto-monnaies rendent l’achat et la vente très faciles.

Finder a également découvert qu’un adulte sur cinq en Australie possédait un type de crypto-monnaie. De plus, les résultats ont montré que le Bitcoin était la devise la plus préférée des Australiens, avec environ 65,2% des Australiens détenant du Bitcoin (BTC / USD). L’Australie s’est également classée au cinquième rang des pays avec le pourcentage le plus élevé de détention de Bitcoin sur les 22 pays impliqués dans l’enquête.

Les Australiens investissent également dans les Altcoins

L’enquête montre également que les Australiens détiennent également des avoirs importants en altcoins. Ethereum (ETH / USD), le plus grand altcoin, était la deuxième crypto-monnaie la plus populaire en Australie. Le nombre de détenteurs d’Ethereum a atteint 42,1%. Pendant ce temps, le pourcentage d’adultes ayant des possessions Cardano (ADA / USD) a atteint 26,4%.

Les autres crypto-monnaies populaires en Australie sont Dogecoin (DOGE / USD) et Binance Coin (BNB / USD), qui détenaient respectivement 23% et 14,6% des parts.

Schebesta a attribué la croissance des crypto-monnaies en Australie aux processus de dépôt et de retrait faciles activés par les banques. Il a noté que l’Australie avait des lois amicales concernant les crypto-monnaies, tandis que « d’autres pays ont beaucoup plus de lois et de défis pour faire entrer et sortir leur argent de la crypto ».

La poste Australie surpasse l’Indonésie et Hong Kong dans les niveaux de propriété de crypto est apparue en premier sur Invezz.