L’Australie envisage de nouvelles réglementations pour Apple Pay et d’autres services de paiement numérique

Au cours de la dernière année, l’Australie a durci ses lois pour réglementer les Big Tech. Maintenant, le gouvernement envisage de nouvelles lois pour réglementer les services de paiement numérique comme Apple Pay.

Selon un rapport de ., le trésorier australien Josh Frydenberg a déclaré “qu’il” examinerait attentivement “cela et d’autres recommandations d’un rapport commandé par le gouvernement pour savoir si le système de paiement avait suivi le rythme des progrès technologiques et des changements dans la demande des consommateurs”.

“En fin de compte, si nous ne faisons rien pour réformer le cadre actuel, ce sera à elle seule la Silicon Valley qui déterminera l’avenir de notre système de paiement, un élément essentiel de notre infrastructure économique”, a déclaré Frydenberg dans un article d’opinion publié dans le journal Australian Financial Review. .

Le rapport australien recommande que le gouvernement ait le pouvoir de désigner des entreprises technologiques comme fournisseurs de paiement et d’établir un plan stratégique entre le gouvernement et l’industrie pour un cadre de licence intégré pour les systèmes de paiement à développer.

La Reserve Bank of Australia a signalé que les paiements via des portefeuilles numériques étaient passés à 8 % des transactions par carte en personne en 2019, contre 2 % en 2016.

En mars, selon une étude FIS, les consommateurs ont retiré leurs portefeuilles numériques, comme Apple Pay, plus souvent qu’ils ne le faisaient avec leurs portefeuilles physiques lorsqu’ils ont payé en magasin. Pour la première fois, les paiements à l’aide de portefeuilles numériques mobiles ont dépassé les paiements en espèces sur les achats en magasin à l’échelle mondiale l’année dernière.

Comme le rapporte l’étude, l’utilisation des espèces a chuté de 10 % en 2020 pour ne représenter qu’un cinquième de tous les paiements en face à face dans le monde. Au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Norvège, en Suède et en Australie, l’utilisation d’espèces pour les paiements en magasin a diminué de moitié ou plus.

Pour l’instant, on ne sait pas quand ni comment l’Australie commencera à mettre en œuvre ces nouvelles lois et comment des entreprises comme Apple, Google et WeChat y réagiront. L’important ici est de savoir comment ces nouvelles lois pourraient profiter aux clients et aux entreprises plutôt que d’empêcher la croissance de cette tendance des services de paiement numérique.

