L’Australie envoie des militaires sur l’île alors que le pillage et la violence éclatent lors des manifestations en Chine | Monde | Nouvelles

Des témoins ont publié sur les réseaux sociaux des images de fumée s’élevant de la capitale, Honiara, et ont déclaré que des entreprises appartenant à des Chinois étaient ciblées. A Pékin, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a exprimé sa « grave préoccupation » et a appelé le gouvernement des Îles Salomon « à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens et des organisations chinois ».

Le gouvernement australien a déclaré que le déploiement soutiendrait le « contrôle des émeutes » et la sécurité des infrastructures critiques, un jour après que des manifestants ont tenté de prendre d’assaut le Parlement et de renverser le Premier ministre, Manasseh Sogavare.

Canberra a déclaré que cette décision répondait à une demande de M. Sogavare dans le cadre d’un accord de sécurité existant entre les deux pays et ne devait pas être considérée comme une prise de position dans les affaires intérieures des Îles Salomon.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé le déploiement jeudi.

M. Morrison a déclaré qu’un détachement de 75 policiers fédéraux, 43 soldats et au moins cinq diplomates se dirigeaient vers les îles « pour assurer la stabilité et la sécurité » – et aider les autorités locales à protéger des infrastructures importantes.

M. Sogavare a déclaré que son gouvernement était toujours aux commandes.

Il a déclaré: « Aujourd’hui, je me tiens devant vous pour vous informer que notre pays est en sécurité – votre gouvernement est en place et continue de diriger notre nation. »

Il a ajouté que les responsables « subiraient de plein fouet la loi ».

Les habitants de l’île se plaignent depuis longtemps de la négligence du gouvernement central et s’opposent fermement à la décision de transférer les allégeances diplomatiques du pays de Taïwan à la Chine en 2019.

Les Îles Salomon étaient l’une des rares nations au monde à reconnaître l’île de Taïwan comme un État indépendant.

Cependant, en 2019, la nation insulaire a rompu ses liens avec Taïwan et a réaligné son allégeance à Pékin.

L’Australie a fait un grand pas en avant pour devenir un partenaire régional de sécurité, en particulier après la signature de l’accord AUKUS avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

La Chine a adopté une position diplomatique ferme contre l’accord AUKUS et a renforcé ses pouvoirs militaires dans la région.

Alors que les îles Salomon sympathisent avec Pékin, l’arrivée des troupes australiennes fera sans aucun doute sourciller à Pékin.

Parlant des relations entre la Chine et les Îles Salomon, le ministre des Affaires étrangères Zhao Lijian a déclaré : « Toutes les tentatives visant à perturber le développement normal des relations entre la Chine et les Îles Salomon sont tout simplement vaines.

Il a également souligné le principe d’une seule Chine en tant que norme fondamentale régissant les relations internationales.

La Chine et les Îles Salomon ont officiellement établi des relations diplomatiques en septembre 2019, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Au cours des deux dernières années, les deux pays ont renforcé leurs liens et leur coopération sur tous les fronts.

Environ 3 000 citoyens chinois vivent et travaillent aux Îles Salomon, dont 90 % à Honiara.