L’Australie est ce que les démocrates souhaitent que nous puissions devenir ⋆ 10z viral

par Derek Hunter, mairie :

Quand vous pensez à des endroits comme l’Australie, vous pensez qu’ils sont comme nous – ils parlent anglais et aiment la liberté. Eh bien, ils parlent anglais, c’est vrai, mais aiment-ils vraiment la liberté comme nous ? Considérant que les démocrates ont le contrôle du gouvernement, je me demande si nous aimons vraiment la liberté à ce point.

Cela mis à part, la façon dont les gouvernements de toute l’Australie se conduisent pendant cette pandémie devrait faire comprendre à tout le monde que les similitudes pourraient bien se terminer par la langue. Plus important pour nous, ce qui se passe en Australie est ce que les démocrates aimeraient faire ici, il est donc important de garder un œil dessus.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’État de la Nouvelle-Galles du Sud est un État extrêmement vaste situé sur la côte sud-est de l’Australie. Vous n’en avez probablement jamais entendu parler auparavant, mais c’est l’état dans lequel se trouve Sydney. Il est sous verrouillage complet en raison de COVID-19.

En entendant cela, vous penseriez que COVID est endémique, incontrôlable et que l’assignation à résidence extrême pour tout le monde est le seul moyen de prévenir le génocide. Ce n’est pas, même pas proche.

La population de la Nouvelle-Galles du Sud est de 8,2 millions d’habitants. Le nombre de cas de COVID chez ces 8,2 millions de personnes est de 13 503. Pas actuellement, mais tout au long de la pandémie. Il y a eu 102 décès – encore une fois, pas cette semaine ou ce mois-ci, mais au cours de la dernière année et demie.

Ne vous méprenez pas, chaque cas est effrayant et chaque mort est tragique, mais une certaine perspective est importante. C’est important car l’État est toujours en lock-out, et ce depuis 7 semaines. Le verrouillage est complet et total, la police poursuivant activement toute personne qui quitte sa maison pour une raison quelconque.

Sur sa page Facebook, la police de NSW a publié un long post, en partie, « La police de NSW lancera l’opération STAY AT HOME à partir de 00h01 le lundi 16 août 2021, dans un élan significatif pour les efforts d’application des ordonnances de santé publique à travers l’État. . “

Il poursuit : « 1 400 officiers attachés au Traffic and Highway Patrol Command seront dédiés aux opérations de conformité statiques et mobiles au COVID-19 sur les routes de l’État. 500 autres soldats des Forces de défense australiennes, en plus des 300 déjà déployés, participeront aux contrôles de conformité et aux patrouilles. » Cela sonne plus soviétique qu’autre chose.

En outre, le message cite le commissaire adjoint de la police Mal Lanyon, déclarant: «Le niveau de non-conformité de certains membres de la communauté est inacceptable et nous allons doubler la conformité et l’application pour nous assurer de devancer la souche Delta. Il suffit d’une seule personne pour faire la mauvaise chose pour faciliter une propagation considérable du virus. »

À cette fin, Lanyon informe le public qu’il y aura un prix élevé à payer si vous désobéissez au gouvernement et quittez votre maison à des fins non autorisées. “Nous infligerons des amendes de 5 000 $ aux personnes et fermerons toutes les entreprises qui continuent d’enfreindre les ordonnances sanitaires, et nous ne nous excuserons pas (sic) pour ces efforts accrus d’application à l’avenir”, a-t-il déclaré.

Lire la suite @ Townhall.com