L’Australie et la Nouvelle-Zélande se retirent de la Coupe du monde de rugby à XV, insistant sur le fait qu’elle est « tout simplement trop dangereuse » au milieu de l’augmentation des cas de COVID

L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont retirées de la Coupe du monde de rugby à XV de cette année en Angleterre, insistant sur le fait qu’il est « tout simplement trop dangereux » de voyager en raison de la pandémie de coronavirus.

Les détenteurs australiens, qui ont remporté le tournoi un record de 11 fois, et les champions 2008 de Nouvelle-Zélande, devaient arriver au Royaume-Uni cet automne pour participer au tournoi, qui devrait commencer le 23 octobre.

L’Australie, tenante de la Coupe du monde, ne participera pas au tournoi au Royaume-Uni cet automne

Cependant, les taux d’infection au COVID-19 dans le pays hôte continuant d’augmenter, les deux puissances de l’hémisphère sud ont décidé de ne pas voyager et ont maintenu que la compétition devrait être reportée jusqu’en 2022.

Un communiqué conjoint des deux nations a déclaré : « La Commission australienne de rugby à XV (ARLC) et la Ligue de rugby néo-zélandaise (NZRL) ont informé aujourd’hui les organisateurs de la Ligue internationale de rugby (IRL) et de la Coupe du monde de rugby à XV (RLWC) que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne pas participer à une Coupe du monde 2021 en raison de problèmes de bien-être et de sécurité des joueurs.

«L’ARLC et la NZRL ont à nouveau demandé que le RLWC2021 soit reporté à 2022 pour minimiser le risque que les joueurs contractent COVID-19 et assurer le meilleur résultat pour le bien-être des joueurs.

“L’ARLC et la NZRL ont résolu que, dans l’environnement actuel, les risques pour les athlètes et les officiels se rendant au Royaume-Uni pour participer au tournoi cette année sont trop grands, et il est incapable d’approuver la participation de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande au RLWC en 2021. . “

Les vainqueurs 2008 de la Nouvelle-Zélande seront également absents

Le directeur général de la NZRL, Greg Peters, a cité des “différences marquées” entre la gestion de la pandémie au Royaume-Uni et en Australasie et a insisté sur le fait qu’il était “tout simplement trop dangereux” pour les équipes de participer au tournoi.

Il a déclaré : « La sécurité et le bien-être de notre peuple est la principale priorité, et malheureusement, cela ne peut pas être garanti à notre satisfaction.

«Il existe des différences marquées entre la façon dont la pandémie est gérée au Royaume-Uni par rapport à l’Australasie et les développements récents ont mis en évidence à quelle vitesse les choses peuvent changer.

« Les organisateurs du tournoi ont déplacé Ciel et Terre pour que cela fonctionne, ce n’est donc pas une décision facile, mais la situation du COVID-19 au Royaume-Uni ne montre aucun signe d’amélioration, et il est tout simplement trop dangereux d’envoyer des équipes et du personnel.

Plus de 46 millions de Britanniques ont reçu au moins une dose du vaccin COVID

«Nous comprenons à quel point cela est décevant pour les fans et les personnes impliquées; Cependant, la sécurité des joueurs et du personnel reste primordiale.

Le président de l’ARLC, Peter V’landys AM, a réitéré les préoccupations de son homologue néo-zélandais et a lancé un nouvel appel pour que le tournoi soit reprogrammé pour l’année prochaine.

“Dans l’environnement actuel, les risques pour la sécurité, la santé et le bien-être des joueurs et des officiels voyageant d’Australie pour participer au tournoi cette année sont insurmontables”, a-t-il déclaré.

« La majorité des joueurs de la LNR vivent actuellement loin de chez eux sous des protocoles de biosécurité difficiles.

«Ils seraient alors tenus de rester sous protocoles et loin de chez eux pendant la durée du tournoi avant de se mettre à nouveau en quarantaine à leur retour en Australie. C’est trop demander à nos joueurs et officiels.

“Nous avons à nouveau demandé à l’IRL et à la Coupe du monde de rugby à XV d’envisager de reporter l’événement jusqu’en 2022 pour permettre à tous les joueurs de participer.”