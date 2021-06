L’Australie évalue le jeu Id Software non annoncé

Un jeu non annoncé d’Id Software a été évalué en Australie.

Comme l’a repéré VGC, l’organisme de classification du pays a qualifié ce projet – surnommé Projet 2021B – de mature, étant donné qu’il présente une violence à « impact modéré », ainsi que des thèmes et un langage à « impact modéré ».

Il n’y a aucune indication sur ce jeu sur le site de classification australienne. Tout ce que nous savons, c’est qu’il arrive sur de nombreuses plateformes, qu’il propose une sorte de mode en ligne et qu’il est violent. Oh, et c’est un jeu d’Id Software.

Il y a eu des spéculations qu’un nouveau jeu Quake est à l’horizon, cependant. Nick Baker de XboxEra a récemment publié une vidéo sur YouTube affirmant qu’une nouvelle entrée dans la franchise était en préparation, avec Id Software travaillant avec son collègue du studio Bethesda MachineGames sur un jeu Quake qui proposait à la fois du contenu solo et multijoueur.

Rien n’indique que cela se produise pour le moment, mais étant donné qu’il s’agit du 25e anniversaire de la franchise de tir, ce n’est pas exactement hors du domaine des possibilités.

Bethesda a récemment été rachetée par Microsoft dans le cadre d’un accord de 7,5 milliards de dollars.

