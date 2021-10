Juridique & Réglementaire

L’Australie fera pression pour un cadre de crypto-monnaie pour promouvoir l’innovation et l’investissement

Le président de la commission parlementaire examinant l’utilisation des actifs numériques a déclaré qu’ils ne voulaient pas « mettre un nouveau manteau sur un vieux crochet », et il espère que la crypto « cassera le dos » de la suppression bancaire.

L’industrie australienne de la cryptographie a besoin d’un cadre politique et réglementaire solide pour rivaliser avec d’autres centres financiers mondiaux, a déclaré mercredi le Comité spécial sur l’Australie en tant que centre technologique et financier dans un projet de rapport.

La commission parlementaire qui examine l’utilisation des actifs numériques a déclaré qu’un tel cadre est nécessaire pour promouvoir l’investissement, fournir une structure permettant à l’innovation de prospérer tout en protégeant les consommateurs et en facilitant la concurrence sur le marché.

Le rapport recommande d’établir un régime de licence de marché pour les échanges cryptographiques qui couvrirait l’adéquation du capital et les tests de personne responsable, un cadre clair pour la conservation des actifs numériques avec des normes minimales, de nouvelles règles d’entreprise couvrant les nouveaux projets dans DeFi et la réalisation d’un exercice de cartographie des jetons pour déterminer la meilleure façon de caractériser les différents types de jetons en Australie.

En ce qui concerne les DAO, le rapport note qu’ils ne relèvent d’aucune des structures d’entreprise australiennes existantes, leur responsabilité légale étant encore « pas claire ». Il a indiqué les normes du Wyoming, aux États-Unis, comme modèle potentiel.

Ces recommandations sont « un grand effort pour détailler un cadre de crypto-monnaie pour l’Australie », a déclaré Andrew Bragg, sénateur du Parti libéral conservateur et président du comité, dans une interview. Cela, selon lui, leur permettrait de rivaliser avec le Royaume-Uni et Singapour.

« Ce que nous ne voulons pas faire, c’est mettre un nouveau manteau sur un vieux crochet. » « Il y a un élément anticoncurrentiel fort en Australie où les opérateurs historiques n’aiment pas l’innovation et leur solution consiste à pousser de nouvelles idées dans d’anciens cadres réglementaires qui ont été conçus pour autre chose. »

Bragg espère également que la cryptographie « cassera le dos » de la débanquerie – une pratique dans laquelle les prêteurs ferment le compte des clients qu’ils considèrent à haut risque. La suppression de la banque « tue trop de petites entreprises australiennes – et nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre que cela se produise », a-t-il déclaré.

Une étude du mois dernier a révélé que plus d’un tiers de tous les Australiens de moins de 50 ans possèdent ou ont possédé des actifs cryptographiques.

L’ancien régulateur a en outre déclaré qu’il souhaitait que ces recommandations soient adoptées en tant que politique au cours des prochains mois pour être légiférées après les élections fédérales du début de l’année prochaine.

« Nous voulons être une juridiction de premier plan pour la crypto-monnaie », a-t-il déclaré au Financial Times.

