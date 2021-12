L’Australie gagne à domicile et l’Espagne dispute sa troisième finale

20/12/2021 à 11:04 CET

L’Espagne se termine le Grand Prix d’Australie présenté par KPMG avec son tTroisième finale de la saison SailGP, après avoir contesté celles de Tarente (Italie) et de Saint-Tropez (France). L’équipe locale s’est imposée dans une journée marquée par un vent en rafales allant jusqu’à 46 km/h qui a contraint la flotte à rivaliser avec l’aile de 18 mètres. En tout, seulement sept bateaux ont participé hier dans le port de Sydney, après que ceux de Ben Ainslie (Grande-Bretagne) aient donné leur casque au Japon, afin qu’il puisse concourir après la grave collision d’hier.

La équipage élingues consolide son leadership dans le deuxième saison de SailGP, après avoir dédié la victoire aux supporters locaux et ajouté dix points qui ne font que renforcer leur position avancée dans la ligue. Cette troisième position de l’Espagne à l’épreuve de Sydney, derrière les Etats-Unis, permet au F50 Victoria de garder espoir de participer à la Grande Finale de San Francisco, qui se tiendra les jours 26-27 mars 2022. Le Japon est resté aux portes de la finale après avoir remporté les deux épreuves du jour et atteint 94 km/h, la vitesse maximale du jour.

Florian trittel, régleur d’ailes de l’équipe espagnole, était satisfait des résultats en Australie et a assuré que «nous rentrons chez nous avec l’objectif accompli& rdquor;, tout en admettant que « il nous reste de nombreuses heures de travail dans ces conditions (vent fort et en rafales) & rdquor; et ceux qui sont devant ont beaucoup plus d’expérience que nous & rdquor ;. Pour sa part, Phil Robertson, pilote de l’équipe espagnole, a reconnu que la journée avait été « compliqué et nous n’avons pas bien commencé& rdquor ;, mais il est optimiste et affirme que « la saison est toujours ouverte & rdquor ;. Les conditions du jour ont conditionné l’ensemble de la flotte, avec des vitesses élevées qui ont fait que l’équipe espagnole, selon les mots de Trittel « soit à 200%, car une erreur minimale peut tout faire mal tourner et nous ne pouvions pas nous le permettre. «À Cadix, nous avons appris où sont nos limites et aujourd’hui, nous les avons maîtrisées & rdquor;, a conclu le régleur d’aile.

Deux sixièmes suffisaientL’équipe espagnole n’a pas été si bien comme au premier jour. La F50 Victoria a commencé le deuxième jour en tant que leader solvable avec un revenu de 5 points, mais lors de la première course, les choses ne se sont pas passées comme elles l’auraient souhaité. Malgré un bon départ, dans la première étape à la bouée, le F50 Victoria a été dévoilé et la plupart des navires de la flotte se sont échappés. La Nouvelle-Zélande a pris la tête dès le départ, seul le Japon a pu les suivre, et les deux bateaux ont fait un vrai match racing jusqu’à la ligne d’arrivée. Pendant ce temps, le bateau espagnol n’était pas à l’aise et n’arrivait pas à remonter en sixième position. Le vent fort a divisé la flotte en trois groupes; d’une part, la Nouvelle-Zélande et le Japon, d’autre part, les États-Unis, l’Australie et la France, et enfin, un troisième groupe formé par l’Espagne et le Danemark. Dans la dernière étape, la Nouvelle-Zélande, qui avait mené toute la course, a été pénalisée à moins de 100 mètres de l’arrivée, laissant le Japon vainqueur. L’Espagne a franchi la sixième place, maintenant temporairement le leadership du Grand Prix d’Australie.

La deuxième et dernière épreuve de la veille de la finale serait décisive. L’Espagne dépendait d’elle-même pour se qualifier pour la finale, il l’a fait avec un point d’avance sur le Japon, le quatrième classé. La F50 Victoria était finaliste si elle franchissait la ligne d’arrivée dans le top six, et elle l’a fait. Le navire piloté par Phil Robertson Il a mieux commencé que lors du tour précédent, en troisième position derrière le Japon et la Nouvelle-Zélande dans la première partie du tour, mais a ensuite été dépassé par l’Australie et les États-Unis. L’important était de garder la position pour atteindre la finale sans souffrir, mais le Danemark a voulu mettre un peu d’excitation dans le classement espagnol et l’a dépassé dans la dernière étape. Cependant, les Danois sont entrés cinquième et l’Espagne sixième, mais il suffisait aux coqs de disputer la finale avec l’Australie et les États-Unis. Le Japon, qui avait de nouveau remporté la course, a été laissé de côté.

L’Espagne continue avec des options pour la Grande Finale à San Francisco

Le passage à la finale australienne a été très bon pour que l’Espagne reste en vie pour la Grande Finale de San Francisco, qui se tiendra en mars en Californie. Lors du duel final à Sydney, les Espagnols, les Australiens et les Américains ont joué, mais depuis le début, cela n’avait que peu d’histoire. Tom slingsby (Australie) et son équipe – grands connaisseurs de la baie de Sydney – frôlent la perfection. Ils ont pris les devants dès le début et Jimmy Spithill (États-Unis) n’a pas pu s’empêcher de suivre à distance. Alors que, le F50 Victoria n’avait pas beaucoup d’options. Il n’était pas à l’aise en navigation, et lui non plus lors des deux précédentes courses.

La saison 2 de SailGP fera une pause jusqu’en mars de l’année prochaine, date à laquelle elle sera jouée la grande finale de San Francisco. Les résultats à Sydney peuvent être décisifs avant la Grande Finale de San Francisco, dans laquelle l’Espagne considère le Japon comme son plus grand rival. Et c’est que les Japonais sont troisièmes du général (51 points), devant l’Espagne (43 points). L’Australie reste la favorite, en tête du classement avec 55 points, suivie par les États-Unis, à deux points derrière. De son côté, la Nouvelle-Zélande est cinquième, à seulement un point de l’Espagne, avec 42 points.