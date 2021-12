L’Australie humilie l’Angleterre pour conserver The Ashes alors que l’équipe de Joe Root a égalé le record du monde du plus grand nombre de canards au cours de l’année civile

L’Australie a humilié l’Angleterre dans le troisième test pour gagner par une manche et 14 points pour conserver The Ashes.

L’équipe de Joe Root a capitulé le troisième matin à Melbourne pour être éliminée pour seulement 68 – leur total le plus bas sur le sol australien depuis 1904.

L’avenir de Joe Root en tant que capitaine de l’Angleterre est remis en question après une défaite humiliante

Le couturier débutant Scott Boland a déchiré leur alignement pour terminer avec des chiffres remarquables de six pour sept et a remporté le prix d’homme du match bien mérité.

Le résultat a couronné une terrible série de résultats pour l’équipe de test sous Root, qui est devenue la première équipe anglaise à perdre neuf matchs par an.

Après avoir lancé 2021 avec trois victoires successives au Sri Lanka et en Inde, ils n’ont triomphé qu’une seule fois lors de leurs 12 prochains tests.

Ils ont également égalé de manière embarrassante leur propre record du monde de 54 canards en une année civile, établi en 1998.

Boland a fait des débuts mémorables avec sept guichets

Root a de nouveau été le meilleur buteur d’Angleterre, bien qu’avec un maigre 28, et est devenu le troisième joueur de l’histoire à battre 1 700 tests au cours d’une année civile.

Mais son avenir en tant que capitaine de l’équipe Test est maintenant remis en question, l’Angleterre regardant le baril d’un lait de chaux 5-0.

« Je ne peux pas être égoïste et commencer à penser à moi », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir.

«Je suis au milieu d’une série très importante. Mon énergie doit être consacrée à essayer de gagner le prochain match. La série n’est pas encore terminée.

« Nous avons deux très gros matchs et, plus que tout, ce serait une erreur de regarder au-delà. C’est tout ce sur quoi nous devons nous concentrer et cela s’applique également à moi, en tant que capitaine de cette équipe.

L’Angleterre a enregistré 54 canards en une seule année, égalant son propre record du monde

«Nous devons remettre un peu de fierté dans le badge, pour donner aux gens de retour à la maison quelque chose à célébrer de cette tournée.

« C’est amèrement décevant d’être mené 3-0, mais avec deux matches de test à jouer, nous devons repartir de cette tournée avec quelques victoires. »

L’Australie vise désormais une victoire 5-0 contre l’Angleterre après avoir déjà retenu The Ashes

La légende anglaise Steve Harmison pense qu’il n’y aura pas de solution miracle aux problèmes de l’Angleterre.

Il a déclaré à talkSPORT: «Les gens verront cela et penseront que des têtes doivent tomber, Silverwood doit partir et Root doit partir. Ils seraient si myopes.

« Nous sommes à des kilomètres et des kilomètres derrière l’équipe de balle blanche et il n’y a pas de solution miracle. La solution… il faudra non seulement un homme courageux, mais aussi un homme instruit pour trouver comment tout intégrer.