L’Australie obtient son premier syndicat de l’industrie des jeux vidéo

Au milieu d’une augmentation de l’action syndicale aux États-Unis et à l’étranger, l’organisation australienne Game Workers Unite, auparavant une organisation de conseil et de soutien, a annoncé qu’elle formerait un véritable syndicat en 2021. L’organisation s’est associée au syndicat faîtier Professionals Australia pour lancer Game Workers Australia, le premier syndicat australien réservé aux travailleurs de l’industrie des jeux vidéo, rapporte Kotaku.

Game Workers Unite Australia fait partie du mouvement international Game Workers Unite, qui a été soutenu par Bernie Sanders lors de sa campagne présidentielle américaine. Alors que les travailleurs de l’industrie pouvaient auparavant rejoindre d’autres syndicats non spécifiques, y compris Professionals Australia, le nouveau syndicat sera le premier en Australie à s’occuper spécifiquement de l’industrie des jeux vidéo.

« L’année prochaine, GWU Australia sera relancé sous le nom de Game Workers Australia : une toute nouvelle division de Professionals Australia avec un forfait d’adhésion à plusieurs niveaux uniquement pour les travailleurs du jeu », indique l’annonce officielle de l’organisation, bien qu’elle note qu’il n’y a actuellement aucun délai confirmé pour le lancement.

« En devenant membre du Game Workers Australia nouvellement formé, vous deviendrez un membre officiel du syndicat de Professionals Australia et aurez accès au soutien, aux services et à la solidarité qui vous aideront sur votre lieu de travail », indique l’annonce. « Avec le pouvoir de Professionals Australia derrière nous, nous pourrons faire bien plus : engager des poursuites judiciaires pour défendre nos membres contre les sous-paiements, la discrimination et l’intimidation, organiser des conventions collectives sur les lieux de travail et faire pression sur les gouvernements et l’industrie sur un pied d’égalité. terrain de jeu avec les propriétaires de studios et les éditeurs. »

Game Workers Unite Australia fonctionne actuellement en tant qu’organisation consultative avec une option d’adhésion gratuite, et il indique que le syndicat continuera également à fournir ces mêmes services gratuitement à l’avenir. L’organisation fournit actuellement un soutien à diverses facettes de l’industrie, notamment les développeurs de jeux, les journalistes, les streamers, le marketing de jeux et les relations publiques, les gestionnaires de communauté et les joueurs professionnels.