L’Australie poursuivra sa réouverture au milieu de cas records de COVID-19

Le gouvernement australien a déclaré que l’impact plus modéré de la souche Omicron de COVID-19 signifiait que le pays pouvait aller de l’avant avec les plans de réouverture de l’économie alors même que les nouvelles infections atteignaient un record de plus de 37 000 et que le nombre de personnes hospitalisées augmentait. Un nombre record de cas quotidiens a été signalé lundi dans les États de Victoria, du Queensland, de l’Australie-Méridionale et de la Tasmanie, ainsi que dans le Territoire de la capitale australienne.

En Nouvelle-Galles du Sud, il y a eu 20 794 cas, supérieur au chiffre de dimanche mais inférieur au record quotidien de 22 577 établi samedi, avec des nombres de tests inférieurs au week-end du Nouvel An. Le total quotidien national a atteint un record de plus de 37 150 cas, dépassant Les 35 327 cas de samedi, l’Australie-Occidentale et le Territoire du Nord n’ayant toujours pas été signalés.

« Nous devons arrêter de penser au nombre de cas et penser aux maladies graves, vivre avec le virus, gérer notre propre santé et nous assurer que nous surveillons ces symptômes et que nous maintenons notre économie », a déclaré le Premier ministre Scott Morrison à Channel Seven.Hospitalisations est passé à 1 204 en Nouvelle-Galles du Sud, en hausse de plus de 10 % par rapport à dimanche et plus de trois fois le niveau le jour de Noël.

Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le conseil au gouvernement était que la souche Omicron était plus transmissible mais aussi plus douce que les autres variantes, ce qui réduisait le risque pour les individus et le système de santé. Michael Bonning, président de l’Australian Medical Association’s New South Wales Conseil, a déclaré que l’augmentation significative des hospitalisations combinée à la période de pointe des vacances et au nombre d’agents de santé exposés au COVID mettait la pression sur les capacités.

«Avec la période de Noël et avec les travailleurs hospitaliers mis en congé en raison de leur statut de contact étroit…. nous constatons qu’il devient assez difficile de recruter du personnel, en particulier dans les zones critiques des hôpitaux », a-t-il déclaré à ABC Television. Fin décembre, le gouvernement a modifié son avis sur le moment où les gens devraient subir un test PCR gratuit pour COIVD-19, et appelant à une plus grande utilisation des tests antigéniques rapides, en partie pour alléger la pression sur la capacité de test. (10,90 $).

« Nous sommes maintenant à une autre étape de cette pandémie, où nous ne pouvons tout simplement pas faire le tour et tout rendre gratuit », a-t-il déclaré. Huit décès dus au COVID avaient été signalés lundi, portant le bilan national pendant la pandémie à plus de 2 260.

