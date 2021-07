L’Australie présente ses lettres de noblesse à la gloire avec une belle victoire contre le Nigeria

On sentait que ce premier duel d’Australie dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Cela pourrait vraiment marquer leurs aspirations dans le tournoi, et si l’on s’en tient aux résultats et aux sentiments, il est clair que l’équipe dirigée par Patty Mills ne peut se contenter que de la médaille. Ils ont battu le Nigeria 84-65 avec un quatrième quart impeccable, brisant le match avec une excellente défense et la précision des buts de leurs meilleurs joueurs. Dans les autres résultats de la journée, l’Italie a battu l’Allemagne 92-82 et la République tchèque a fait de même avec l’Iran 84-78.