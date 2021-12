L’Australie prévoit une réforme de la cryptographie d’ici 2022 | Invezz

Selon le trésorier fédéral australien et homme politique Josh Frydenberg, le pays prévoit d’introduire de grands changements concernant l’industrie locale de la crypto-monnaie au cours de la nouvelle année. Frydenberg a indiqué que le pays visait à mettre en œuvre un plan de réforme important et complet des crypto-actifs et des paiements.

Frydenberg a fait son annonce lors de la récente Chambre de commerce australo-israélienne, affirmant que les autorités locales discuteraient de réformes possibles tout au long de 2022. Certaines choses à aborder incluront la création d’un écosystème amélioré pour les commerçants de crypto-monnaie, la mise en œuvre d’un cadre sur les échanges de crypto, ainsi que le lancement éventuel d’une CBDC.

Cette proposition de réforme particulière est censée être la plus importante que l’Australie ait connue au cours des 25 dernières années. En tant que tel, il devrait être en mesure de garantir la possibilité d’acheter et de vendre des Bitcoin et des altcoins dans l’environnement réglementé, ce qui contribuera probablement également à favoriser l’adoption des crypto-monnaies par les investisseurs particuliers et professionnels, les entreprises, etc.

Bien entendu, les entreprises et les bourses qui détiennent des pièces au nom de leurs clients auront également de nouvelles règles à respecter.

En ce qui concerne les consommateurs, Frydenberg affirme que les changements soutiendront leur utilisation croissante des actifs cryptographiques et clarifieront le traitement des nouvelles méthodes de paiement. Il pense également que cette étape renforcera le système financier du pays et améliorera la protection des clients.

L’Australie enquête sur la CBDC

Fait intéressant, il a révélé que le gouvernement australien prévoyait de piloter sa CBDC avant la fin de l’année prochaine. La banque centrale du pays, la Reserve Bank of Australia, s’est associée à la National Australia Bank, à la Commonwealth Bank, ainsi qu’à la société de services financiers Perpetual et ConsenSys pour explorer les CBDC.

La collaboration devrait développer une preuve de concept pour l’émission et la forme symbolique de CBDC. S’ils vont de l’avant, la cryptographie nationale sera utilisée pour le financement, les remboursements de prêts syndiqués tokenisés et les liquidations.

