L’Australie sort des calendriers F1 et MotoGP

Le Grand Prix d’Australie, à la fois en Formule 1 et en MotoGP, a été officiellement annulé pour 2021 en raison d’une pandémie et pour la deuxième année consécutive. La. Société du Grand Prix d’Australie a confirmé qu’aucun des deux événements n’aurait lieu au cours du dernier trimestre de cette année comme prévu, suite à l’échec des négociations avec les autorités sanitaires locales pour permettre aux équipes de contourner la règle stricte de la frontière australienne.

Le GP d’Australie de Formule 1, prévu le 21 novembre, ne sera pas joué cette année, et l’épreuve du championnat du monde moto qui devait se dérouler le 24 octobre.

Toutes les personnes arrivant en Australie de l’étranger sont tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours. La mesure constitue une sérieuse complication pour les équipes puisque le GP de F1 d’Australie était prévu deux semaines après le GP du Brésil, et celui à moto devait se tenir 15 jours après celui de Thaïlande. La course de Formule 1 sur circuit L’Albert Park de Melbourne, qui ouvre généralement la saison en mars, avait déjà été repoussé à novembre.

“Bien qu’il soit décevant de ne pas courir en Australie cette année, nous sommes confiants d’avoir une saison de 23 courses en 2021. Nous avons plusieurs options alternatives pour le poste vacant que vous laissez. Nous travaillerons sur les détails de ces options dans les semaines à venir et fournirons des informations une fois les négociations conclues », explique-t-il. la version F1. Le GP d’Australie avait déjà été suspendu l’année dernière après la découverte d’un cas positif de covid-19 dans l’équipe McLaren. Les courses de motos n’ont pas non plus pu avoir lieu l’année dernière en Australie à cause du coronavirus.

Le MotoGP réagit

Alors que les responsables de la F1 réfléchissent à diverses options pour combler le vide que laisse l’Australie dans leur calendrier, Dorna et la FIM ont réagi très rapidement pour conserver les 19 grands prix. Comme annoncé, le Grand Prix de Malaisie 2021 a été avancé et aura lieu une semaine avant la date prévue, du 22-24 octobre, le week-end immédiatement après la reprogrammation OU Grand Prix de Thaïlande.

De plus, ils intègrent les Grand Prix de l’Algarve , qui sera le deuxième rendez-vous de la saison à Portimao et se tiendra du 5 au 7 novembre, la semaine d’avant Grand Prix Motul de la Communauté Valencienne,.

Paul Little AO – Australian Grand Prix Corporation Président :“Nous sommes terriblement déçus que, pour la deuxième année consécutive, les fans de MotoGP ne puissent pas voir les meilleurs pilotes du monde s’affronter sur le magnifique circuit de Phillip Island, notamment les Australiens Jack Miller dans la catégorie MotoGP et Remy. Gardner , qui dirige actuellement le Championnat du monde Moto2. Nous sommes également déçus par notre personnel, nos fournisseurs et nos partenaires, ainsi que par la communauté de Phillip Island et l’industrie du tourisme associée qui dépendent de l’essor économique que l’événement apporte. “

