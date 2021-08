L’Australie souhaite accueillir la Coupe du monde de football masculin en 2030 ou 2034

08/12/2021 à 09:22 CEST

La fédération australienne prévoit de présenter sa candidature pour accueillir la Coupe du monde de football masculin en 2030 ou 2034, après le succès de la ville de Brisbane à accueillir les Jeux olympiques de 2032.

Le directeur exécutif de Football Australia, James Johnson, a annoncé le plan lors d’une interview publiée ce jeudi dans le journal The Australian dans laquelle il assure être déjà en pourparlers avec les autorités pour affiner les détails de la future candidature.

L’Australie, selon Johnson, tentera à nouveau d’organiser le tournoi mondial après la candidature infructueuse pour l’événement 2022, qui se tiendra au Qatar. Le pays océanique a réussi à être choisi pour accueillir, avec la Nouvelle-Zélande, la coupe du monde féminine 2023.

“Nous organiserons un tournoi majeur en 2023 … nous devons l’utiliser comme un tremplin et être la pierre angulaire pour accueillir avec succès d’autres compétitions de la FIFA”, a déclaré Johnson à The Australian.

Le représentant australien souligne que d’ici 2030, les candidatures en Europe – comme celle conjointe de l’Espagne et du Portugal – et en Amérique latine ont un avantage, tandis qu’en 2034, elles auront plus de possibilités avec d’autres candidatures en Asie.

« Il y a une tendance. Le Canada a accueilli la Coupe du monde féminine en 2015 et 11 ans plus tard, il accueillera la Coupe du monde masculine avec les États-Unis (et le Mexique). Le Brésil a accueilli la Coupe du monde en 2014 et les Jeux olympiques en 2016 », déclare Johnson avec espoir.