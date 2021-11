L’Australie va ouvrir un nouveau consulat à Bangalore ; Le PM s’adressera au tout premier Dialogue de Sydney

Le Premier ministre Scott Morrison a également noté que pendant que le BTS est activé, l’Australie lance le tout premier Dialogue de Sydney en Australie. Le Premier ministre Narendra Modi s’adressera au Dialogue jeudi 18 novembre 2021.

L’Australie envisage d’ouvrir un nouveau consulat général à Bengaluru. Cela a été annoncé mercredi par le Premier ministre australien Scott Morrison lors du Bengaluru Tech Summit (BTS)-2021 mercredi.

Pourquoi Bangalore ?

Dans son discours virtuel, le leader australien a déclaré : « Le Bengaluru abrite un tiers des entreprises indiennes de licornes. Et c’est le pôle technologique qui connaît la croissance la plus rapide au monde – bien sûr, nous voulons en faire partie », a déclaré Scott Morrison.

Remerciant le Premier ministre Narendra Modi, le vice-président Venkaiah Naidu et le ministre en chef du Karnataka Basavaraj Bommai d’avoir organisé « ce qui est le plus grand événement technologique de la région, le leader australien a parlé d’approfondir ses liens avec les innovateurs, entrepreneurs et technologues indiens. Tout en affirmant que les liens qui unissent les deux pays sont « en effet forts et durables », il a déclaré que l’Australie travaillera avec les gouvernements à tous les niveaux.

Le Premier ministre Scott Morrison a également noté que pendant que le BTS est activé, l’Australie lance le tout premier Dialogue de Sydney en Australie. Le Premier ministre Narendra Modi s’adressera au Dialogue jeudi 18 novembre 2021.

Tout en annonçant le tout premier plan directeur australien pour les technologies critiques au BTS, le leader australien a déclaré dans son discours : « Cela témoigne du ferme engagement de l’Australie à façonner le développement et l’adoption de technologies critiques à l’échelle internationale, notamment en travaillant avec des partenaires de confiance comme l’Inde. »

Dans son discours, il a noté que l’Inde est une puissance technologique majeure. Dans son discours, il a souligné comment les nations leaders de la technologie auront un plus grand pouvoir militaire, économique et politique. Et auront également une influence considérable sur les valeurs et les normes mondiales dans les années à venir.

Dans le partenariat stratégique global, la technologie des deux pays est au premier plan. Les deux pays partagent déjà leur expertise sur les technologies critiques, notamment l’informatique quantique et l’IA, ainsi que dans le cyberespace.

Relations bilatérales Inde-Australie

Les deux pays travaillent déjà ensemble dans le domaine de l’exploitation minière et également dans le traitement de minéraux critiques, notamment les éléments des terres rares, le lithium et le cobalt. Tous ces éléments sont essentiels et ont des applications militaires et des technologies énergétiques propres.

Les deux pays travaillent ensemble dans d’autres domaines comme la recherche spatiale, la technologie et la science. Et l’Australie soutient la mission de vol spatial habité « Gaganyaan » de l’Inde. Et dans les liens d’éducation et de recherche, qui sont importants pour la coopération technologique. Les deux pays conjuguent leurs efforts sur la technologie à faibles émissions – l’hydrogène et l’énergie solaire à très faible coût.

Les deux pays, selon le Premier ministre Morrison, travaillent ensemble pour lutter contre les cybermenaces, faire progresser le déploiement des réseaux 5G et au-delà de la 5G et renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

Centre d’excellence pour la politique des technologies critiques et émergentes

Ce centre Australie-Inde aidera à rassembler des technologues, des chercheurs, des praticiens des politiques, des leaders d’opinion et des universitaires. Et façonner la gouvernance technologique « afin qu’elle s’aligne sur nos valeurs et soutienne une région indo-pacifique ouverte, inclusive et résiliente ».

