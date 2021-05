L’Australien a ajouté sa deuxième victoire consécutive après celle obtenue à Jerez

16/05/2021 à 15:08 CEST

Nil Banos

De souffrir un peu les premiers week-ends de ce début d’année à se retrouver dans un moment très doux. Même la formidable averse qui s’est abattue sur Le Mans lors de la première étape de la course ne lui a pas enlevé ce bon goût dans la bouche. En fait, ces conditions de piste et météorologiques lui ont donné un cadre que l’Australien adore.

Jack Miller a affiché sa deuxième victoire consécutive de la saison. Deux victoires consécutives signées par un pilote australien, ce qui ne s’était pas produit depuis que Casey Stoner l’avait réalisé en 2012. Performance sensationnelle du ’43’ de l’équipe Ducati Lenovo qui rappelle un peu cette course qui s’est déroulée à Assen en 2016, lorsqu’il a remporté sa première victoire dans la catégorie reine. Il ne pouvait même pas avec son élan la double «pénalité de long tour» qu’il a dû affronter après être allé plus vite qu’il ne l’aurait dû dans la voie des stands au moment d’entrer pour changer de moto.

“C’était très mouvementé. Maintenant, vers la fin de la course, c’était assez calme mais au début avec la pluie et le vent j’ai vu des barrières tomber. Je pensais qu’elles allaient lever le drapeau rouge”, a cassé l’Australien de l’équipe Ducati Lenovo dans le parc fermé. “Après avoir fait le double” long tour “, je pense que pour avoir dépensé un peu avec la vitesse, parfois je suis condamné à une amende pour ce genre de chose”dit le bon vieux Miller avec un sourire sur le visage.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Après son retour et se mettre en première position, Jack a commenté que ce qu’il a essayé était “reste sur le vélo” et que même si j’avais pensé “même en essayant de revenir dans la voie des stands pour changer de vélo” vu que sa distance “En ce qui concerne Johann, il était assez grand et j’avais l’air bien”. Personne ne pouvait lui enlever le sourire et la joie de Jack après avoir ajouté sa deuxième victoire consécutive du parcours.