L’Australien a attaqué son coéquipier Fernández dans le dernier tour après avoir réduit l’écart que le “ 25 ” lui avait pris

30/05/2021 à 13:17 CEST

Nil Banos

Cinq podiums et une victoire jusqu’à présent cette saison. Ce sont les chiffres fantastiques d’un Rémy Gardner qui commande la qualification pour la Coupe du monde devant son coéquipier; un Raúl Fernández qui connaît également un début d’année spectaculaire. Les deux, en fait, sont ceux qui se sont battus au Mugello pour remporter le GP d’Italie.

Rémy Gardner n’a pas abandonné ses efforts pour se battre pour la victoire. L’Australien a rallié après avoir bouclé tour par tour les quelques secondes en dehors de celles d’un Raúl Fernández qui dominait la course de bout en bout. Gardner se rapprochait de son coéquipier, jusqu’à ce que dans le dernier tour, il voit l’opportunité de mettre la moto en tête. A la sortie de l ” Arrabbiata 2 ‘il a percuté la queue du Madrilène pour gagner la place à l’intérieur dans le freinage précipité de la plus lente chicane du Mugello. Il a défendu cette première place dans les deux derniers secteurs pour franchir la ligne d’arrivée avec seulement quatorze millièmes d’avance sur Raúl.

“La vérité est qu’aujourd’hui, le réglage était un peu différent du reste du week-end. Je savais que c’était fort tout au long du tour. Je le réduisais, mais c’était étrange ce qui m’est arrivé avec l’avant, je ne l’ai pas fait ‘ Je ne sais pas s’il a été vu de l’extérieur “a expliqué le pilote australien Red Bull KTM Ajo. “Mais j’ai su gérer ça et gérer ma force. C’est une course très physique toujours ici au Mugello et nous avons dû bien arriver au bout. Je suis sans voix, très content de la victoire.”Gardner a conclu.