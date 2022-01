L’Australien Cameron Smith continue de mener à Hawaï trois derrière Rahm, deuxième

01/08/2022 à 07:07 CET

l’australien Cameron Smith avec 129 coups cumulés sur ces deux premiers rounds -17 sous par- il continue chef de tournoi Le golf des champions de Kapalua (Hawaï) qui a lieu dans le cours de plantation, suivi de l’espagnol Jon Rahm et l’Américain Daniel Berger.

Smith a recommencé son voyage avec hésitation et a accumulé deux bogeys consécutifs mais, à partir de là, il a obtenu le génie. Il a ajouté succès sur succès pour ajouter à sa carte un aigle sur le trou 5 -par cinq- et neuf birdies, ce qui l’a assuré en première position à trois de Rahm et Berger qui ont terminé avec cinq birdies et un aigle, celui-ci dans le même trou que l’Australien.

Rahm, numéro un mondial, a poursuivi cette journée sans commettre d’erreur et a quitté le parcours en 66 impacts après avoir accumulé sept birdies, pour un total de 132 coups sûrs (14 sous la normale). Le golfeur basque a montré après ces deux premiers tours qu’après presque trois mois sans jouer de tournoi officiel, il est revenu avec une grande confiance et s’est encore plus détaché du prétendant numéro un mondial, l’Américain Collin Morikawa, qui aujourd’hui ne voulait pas prendre de risque. dans la première moitié du parcours, où il a réussi deux bogeys, et dans la seconde, il a ajouté cinq birdies pour terminer avec 70 coups sûrs, 3 sous la normale, et un total de 138 coups (-8), six derrière Rahm.

Le Mexicain Abraham Ancer a terminé avec 69 tirs après avoir marqué 7 birdies sur trois bogeys sur sa carte, et avec un total de 141 coups sûrs, il est trente-deuxième.