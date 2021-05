L’Australien était intraitable dans une “ qualification ” qu’il a pratiquement dominée du début à la fin

05/01/2021

Rémy Gardner Il était intraitable dans une qualification en Moto2 qui était un peu plus détendue que les deux autres qualifications dans les deux autres catégories du Championnat du Monde. C’était un classement pratiquement dominé du début à la fin. Il a tellement élevé la barre que personne ne pouvait lui tenir tête. Et celui qui s’en rapprochait le plus finit par terre; c’était le cas de Sam Lowes.

“La pole position était assez importante. Ce n’était pas le but, c’était d’être dans l’un des deux premiers rangs”, l’Australien Red Bull KTM Ajo admis dans le parc fermé. Rémy a surpris par ses déclarations en disant que “J’avais un peu plus de vérité, mais j’ai fait une erreur dans un tour et dans l’autre j’ai eu un drapeau jaune. Mais rien, très heureux parce que ça aurait pu être encore mieux”.

Après cette position privilégiée, Gardner était très confiant dans ses chances pour la course: “Cette pole position est très importante pour demain. Les points ne sont pas partagés aujourd’hui. Nous espérons avoir un bon départ et une bonne course demain.”.

