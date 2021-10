L’Australien Lucas Herbert remporte son premier titre sur le PGA Tour

l’australien Lucas Herbert a montré sa meilleure adaptation au vent fort dominant dans la Golf de Port-Royal et ce dimanche a remporté son premier titre dans le Tournée de la PGA en remportant le Championnat des Bermudes, dans lequel il a battu l’Américain d’un coup Patrick Roseau et le Néo-Zélandais Danny lee.

Herbert a réussi deux birdies lors de la section la plus difficile et la plus balayée par le vent du parcours et a tenu bon jusqu’à la fin du parcours avec un record de 69 tirs (-2) et un cumulatif de 269 (-15), ce qui lui a permis de remporter son premier PGA. Titre du Tour et gagnez un prix de 1 170 000 $ et 500 points vers le Coupe FedEx.

Après cette victoire, Lucas Herbert accède au Masters

L’Australien a clôturé avec quatre paires pour contenir Lee (71, paire) et Roseau, qui a terminé avec quatre birdies dans ses six derniers trous pour un 65 (-6) et a ensuite attendu sans succès pour voir si c’était suffisant.

Sa première victoire sur le PGA Tour, et sa troisième mondiale, envoie Herbert au Masters pour la première fois.

Le grand vaincu était le Canadien taylor pendrith, qui a commencé la ronde finale avec une avance de trois coups, n’a pas réussi un birdie en clôturant sur 76 (+5) pour égaliser au cinquième rang après avoir marqué 272 tirs (-12).

