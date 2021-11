L’Australien Morrison s’en prend à Macron après la tirade française : « Je ne vais pas flic faire de la luge » | Monde | Nouvelles

Le dirigeant français a déclaré que le Premier ministre australien Scott Morrison lui avait menti sur les intentions de l’Australie, une allégation sans précédent parmi les alliés. À Rome pour le sommet du G20, les deux dirigeants se rencontraient pour la première fois depuis que l’Australie a annulé l’accord de plusieurs milliards de dollars avec la France dans le cadre d’une nouvelle alliance de sécurité avec la Grande-Bretagne et les États-Unis dévoilée en septembre.

L’alliance, baptisée AUKUS, qui pourrait donner à l’Australie l’accès aux sous-marins à propulsion nucléaire, a pris Paris au dépourvu, l’incitant à rappeler les ambassadeurs de Washington et de Canberra au milieu d’accusations selon lesquelles la France avait été trahie.

« Je ne pense pas, je sais », a déclaré M. Macron en réponse à une question de savoir s’il pensait que M. Morrison lui avait menti.

Répondant à l’accusation, M. Morrison a riposté en disant qu’il n’autoriserait pas les « insultes » contre son pays de la part du dirigeant français.

Il a déclaré: «Je pense que les déclarations qui ont été faites remettant en cause l’intégrité de l’Australie et les insultes qui ont été portées contre l’Australie – pas moi, j’ai les épaules larges.

« Je peux faire face à cela.

« Mais ces insultes, je ne vais pas flic faire de la luge en Australie. »

Le leader français a en effet déclaré dimanche avoir « beaucoup de respect » pour l’Australie.

Il a déclaré: « J’ai beaucoup de respect et beaucoup d’amitié pour votre peuple. Je dis juste que lorsque nous avons du respect, vous devez être vrai et vous devez vous comporter conformément et de manière cohérente avec cette valeur. »

M. Morrison a déclaré lors d’une conférence de presse plus tard le même jour qu’il n’avait pas menti et avait précédemment expliqué à M. Macron que les sous-marins conventionnels ne répondraient plus aux besoins de l’Australie.

La France a déclaré que l’Australie n’avait pas tenté de l’informer de l’annulation avant le jour où Canberra a annoncé son accord avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

« Il ne fait aucun doute que M. Morrison devait mettre son pied avant et convaincre les Australiens et leurs alliés qu’il n’était pas duplicité et qu’il ne mentait pas, mais on craignait vivement que le projet ne soit pas achevé », a déclaré Haydon Manning, un spécialiste des sciences politiques. professeur à l’Université Flinders en Australie-Méridionale.

Ce mois-ci, l’Union européenne a reporté pour la deuxième fois la prochaine série de pourparlers sur un éventuel accord de libre-échange, alors que la colère couvait à propos de la décision de Canberra d’annuler le contrat avec la France.