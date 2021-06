L’Australien Toby Price renouvelle pour deux saisons avec l’équipe KTM

06/08/2021 à 11:01 CEST

.

l’australien Prix ​​Toby Il a renouvelé son contrat avec l’équipe KTM Factory Racing pour deux saisons et concentrera sa préparation sur le Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout Terrain, et bien sûr sur le Rallye Dakar, alors qu’il entame sa septième saison avec l’équipe Red Bull. .

Toby Price, double vainqueur du Dakar a commencé sa carrière dans la spécialité du motocross avant de passer à l’enduro et dans son pays, il compte cinq titres de championnat australien tout-terrain, ainsi que plusieurs victoires dans les célèbres courses du désert de Finke et Hattah, en plus de représenter son pays dans l’ISDE Six Days en 2014, où il a terminé deuxième au classement général des pilotes individuels.

Price a disputé son premier Dakar en 2015 et il a déjà atteint la troisième place sur le podium, depuis lors, il a couru le Dakar chaque année, terminant au moins la troisième place à chaque fois qu’il a terminé le test.

Pour son septième Dakar consécutif, en 2021, Toby Prix Il était le meilleur pilote KTM à la fin de la huitième étape, mais une chute à 155 kilomètres dans la neuvième étape a provoqué une blessure à l’épaule qui l’a contraint à l’abandon. Après une période de rééducation au cours de laquelle le joueur de 33 ans a subi trois interventions chirurgicales différentes, le double vainqueur du Dakar est désormais prêt à entamer ses préparatifs de retour à la course.

“Je me sens comme dans une grande famille et pour moi, c’est une maison loin de chez moi, donc passer encore deux ans avec les garçons est quelque chose que j’attends avec impatience et j’espère pouvoir leur rendre la confiance qu’ils m’ont accordée en remporter d’autres victoires”, souligne Prix ​​Toby dans le communiqué de presse de l’équipe.

“Toute l’équipe a été une partie importante de ma carrière au cours des quatre ou cinq dernières années, donc je suis très heureux de continuer à en faire partie, et nous développons également la nouvelle moto, qui se passe bien”, déclare l’Australien cavalier.

“Ma blessure semble bien guérir. Au début, il y a eu quelques complications, mais maintenant, après trois chirurgies, je vais beaucoup mieux, même si je dirais que je suis à 60-70%, donc je ne suis pas loin d’être prêt à revenir sur la moto et la compétition », reconnaît Price, qui souligne que « le plan est de reprendre l’entraînement dès que cela sera sûr de le faire et de se préparer dans le but d’ajouter un autre titre Dakar à ma paume et si je peux ajouter deux, ce serait encore mieux. ! “.

JLL / og