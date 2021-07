Lautaro admet une aide psychologique pour améliorer sa discipline

26/07/2021 à 22:14 CEST

Ce n’est pas la première fois qu’un footballeur admet aide psychologique pour améliorer certains aspects du jeu, mais le cas qui a admis Lautaro Martinez, footballeur de l’Inter Milan, dans lequel il disait en avoir besoin pour améliorer sa discipline sur le terrain, notamment pour minimiser ses protestations envers les arbitres.

« Je suis à une étape très importante de ma carrière, et Cette année, j’ai ressenti quelque chose que je n’avais pas connu auparavant& rdquor;, a déclaré dans un communiqué recueilli par Goal. “Je suis heureux et satisfait de ma carrière, tout ce que je fais à l’Inter m’aide avec l’équipe nationale. Je m’améliore physiquement, je me suis entraîné soigneusement pour me mettre en forme.”

Le footballeur de 23 ans n’était pas satisfait de ses attitudes, et a décidé d’essayer de recevoir moins de jaunes.

« La chose la plus difficile a été de travailler sur ma mentalité. Être père m’a aidé à résoudre beaucoup de problèmes en dehors du terrain. Un psychologue m’a aidé à moins protester et à recevoir moins de cartons jaunes”Lautaro a admis.

“Vérifiez les statistiques et vous verrez que je me suis amélioré. Une nouvelle saison se profile déjà à l’horizon et aussi la Coupe du monde 2022 & rdquor;, terminée.

En fait, l’Argentin a raison. Les statistiques montrent qu’au cours de la saison 2019-20, Lautaro a reçu 11 cartons jaunes et un rouge, alors que cette dernière campagne, il n’a vu que cinq avertissements malgré tous les jeux du « neroazurri ». De plus, il a amélioré son nombre de buteurs, avec 17 buts et 10 passes décisives, la saison de sa carrière qui l’a le plus accomplie.

L’été dernier, Lautaro a semblé très fort pour signer avec le FC Barcelone, même s’il est finalement resté au Calcio, a amélioré son record de cartes et a remporté le titre de Serie A.