14/03/2021 à 18:26 CET

EFE

L’Argentin Lautaro Martinez, protagoniste ce dimanche avec un grand but de la tête dans le triomphe de Inter de Milan dans le domaine de Turin (1-2), assuré qu’il se sent « calme » sur son renouvellement de contrat avec l’équipe de Antonio Conte.

« Nous travaillons, l’Inter est en difficulté. Nous devons continuer à travailler et comme je le dis toujours, pour tout ce qui se passe à l’extérieur, un accord sera trouvé »El Toro, qui a un contrat avec l’Inter jusqu’en 2023 pour 2,5 millions d’euros net par saison, a déclaré à « Sky Sport » en fin de match.

L’Argentin a quatorze buts cette saison, autant que ceux qu’il a marqués l’année précédente, et il a marqué ce dimanche un but extrêmement important pour rapprocher l’Inter du titre.

« Le but pèse beaucoup, c’était un match difficile, nous savions que Torino avait besoin de points. Nous avons obtenu le résultat, les trois points et nous sommes heureux. Je veux atteindre notre objectif, qui est de gagner (Serie A). Ensuite, je suis un attaquant et je suis heureux quand je marque », a-t-il déclaré.