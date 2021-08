Lautaro et l’Inter veulent clôturer le renouvellement bientôt

in

13/08/2021 à 20h21 CEST

Marc Zapater

Au cours des derniers jours et, après le départ de Lukaku à Chelsea et le pouls entre Harry Kane et Manchester City, le joueur argentin a été lié à Tottenham.

Diverses informations indiquaient que le club anglais s’était lié à Lautaro pour 70 millions pour remplacer l’attaquant capitaine de l’équipe anglaise. Pourtant, tout semble indiquer que l’attaquant va finalement rester en Italie.

Selon ‘Sky Sport’, le club ‘Nerazzurri’ rencontrera le joueur et son représentant pour clôturer le renouvellement. Tout indique que le sommet se tiendra la semaine prochaine, où sur la table se trouve un contrat qui lierait Lautaro à l’Inter pour les 5 prochaines saisons.

“Lautaro ne va pas quitter l’Inter malgré les belles propositions des clubs anglais. Il est heureux à l’Inter Milan et aime beaucoup le club, a assuré son représentant, Alexandre Camano.