Lautaro Martinez conclut un accord avec l’Inter Milan sur un nouveau contrat

in

Lautaro Martinez a engagé son avenir à l’Inter Milan en signant un nouveau contrat selon Sky Italy, cité par Francesco Porzio.

Arsenal et Tottenham Hotspur étaient tous deux intéressés par l’attaquant de 24 ans. Cependant, Martinez voit son avenir avec les champions en titre de Serie A. Selon Gianluca di Marzio, il recevra 6 millions d’euros nets par saison plus des ajouts dans le nouveau contrat et sera soit un contrat de quatre ou cinq ans, qui sera officiellement annoncé très prochainement.

Lautaro Martinez signe un nouveau contrat avec l’Inter Milan

Un énorme coup de pouce pour l’Inter Milan

Ce fut un été de bouleversements pour l’Inter Milan. En raison de leurs difficultés financières, un certain nombre de joueurs clés de leur campagne victorieuse ont quitté le club, tels que Romelu Lukaku et Achraf Hakimi.

De nombreux fans de l’Inter se seraient attendus à ce que Lautaro Martinez soit le prochain à quitter les Nerazzurri. Cependant, le fait que l’attaquant argentin engage son avenir à long terme avec l’Inter sera un énorme coup de pouce pour leurs supporters. Martinez est heureux au club et veut également devenir l’homme principal du San Siro après le départ de Romelu Lukaku.

Martinez a rejoint l’Inter Milan en provenance du Racing Club argentin en 2018 et a marqué 50 buts en 133 apparitions. La saison dernière, il a marqué 17 buts en Serie A alors qu’il aidait l’Inter à remporter son premier Scudetto en dix ans.

Le joueur de 24 ans a marqué lors du premier match de la saison de Serie A contre Hellas Verona alors que l’Inter Milan venait de l’arrière pour gagner. L’équipe de Simeone Inzaghi a connu un début impressionnant dans la défense de son titre, remportant ses deux premiers matches et marquant sept buts au passage.

Lautaro Martinez visera probablement la barre des 20 buts en championnat cette saison. S’il y parvient, l’Inter Milan ne sera pas loin de conserver sa couronne de Serie A.

Photo principale

Intégrer à partir de .