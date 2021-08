17/08/2021 à 19:12 CEST

Tottenham, Arsenal et l’Atlético de Madrid font partie des clubs qui se sont intéressés à Lautaro sur ce marché des transferts. Cependant, le footballeur veut continuer à l’Inter Milan. Et tout indique qu’il va signer avec le club pour encore cinq ans. Et bien que le renouvellement ne soit pas pressé puisque le joueur a un contrat jusqu’en 2023, le club et le joueur négocient déjà l’accord.

Une continuité qu’Alejandro Camano, l’agent du joueur, a confirmé : “Lautaro veut rester à l’Inter. Il fait confiance au projet et veut gagner” Il a craqué. ” Nous rencontrerons le conseil d’administration de l’Inter mercredi pour discuter de l’état de son contrat. Les clubs de Premier League le voulaient, mais il est prêt à rester.”, a-t-il conclu.

Un élément clé de sa négociation a été la vente de Lukaku. Les 115 millions que le joueur laisse en Italie, permettent au club de maintenir la masse salariale et même d’améliorer le contrat que Lautaro a au club. Un chiffre qui permet à l’Inter de ne pas accepter les 70 millions que Tottenham leur avait offerts après le possible départ de Harry Kane.