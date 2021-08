L’auteur-compositeur Nija, lauréat d’un Grammy, sort son premier single, “Ease My Mind”

Avant d’avoir 21 ans, Nija avait écrit des dizaines de hits du Billboard Hot 100. Aujourd’hui âgée de 23 ans, la contributrice triplement primée aux Grammy Awards a franchi une nouvelle étape : la sortie de son premier single auto-écrit et autoproduit, “Ease My Mind (Come Over)”, et la vidéo qui l’accompagne via Capitol Records.

Avec sa voix assurée, Nija livre un mélange inventif de R&B et de musique drill. La chanson est le premier single de son premier projet à venir, qui sortira cet automne.

Tournée à Los Angeles, la vidéo officielle de « Ease My Mind (Come Over) » est une exploration visuellement surréaliste de l’espace intérieur, voyageant à travers le subconscient de Nija. Directeur Enfant (Big Sean, Janelle Monáe, HER) nous donne une vue en trou de serrure dans les mondes vibrants évoqués par son imagination alors qu’elle attend l’arrivée d’un amant.

Nija dit: “Cette chanson parle de ces moments où vous avez eu une longue journée, peut-être stressé par le travail, et vous voulez juste vous changer les idées avec cette personne spéciale à la fin de la journée.”

Née dans le New Jersey et maintenant basée à Los Angeles, Nija a démontré un talent pour traduire ses expériences en chansons émouvantes et relatables pour des artistes tels que Beyoncé, Cardi B, Ariana Grande, Canard, SA, Lady Gaga, et Bordeaux 5. Alors qu’elle commençait à travailler sur sa propre musique, elle savourait la liberté dont elle disposait pour s’exprimer pleinement. Maintenant, Nija écrit des chansons qui sont plus intensément personnelles et prend le contrôle de sa musique et de sa narration d’une manière qu’elle ne l’a jamais fait auparavant.

« Quand je joue le rôle d’auteur-compositeur, je suis une actrice. Je raconte l’histoire de l’artiste », dit-elle. «Mais avec mon talent artistique, je n’ai pas à me retirer et je n’ai pas besoin d’être confiné ou mis dans une boîte. C’est libre d’être moi, d’écrire avec le cœur. Dès les notes d’ouverture de “Ease My Mind (Come Over)”, il est clair que Nija est à l’aise en tant que star, devant et au centre.

Achetez ou diffusez « Ease My Mind (Come Over). »