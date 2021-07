L’auteur «culte» Amanda Montell réfléchit à une relation toxique

Quand le bombardement amoureux a commencé, j’étais si jeune que mes joues étaient encore rondes comme des boules à neige. Je l’ai rencontré deux mois après mon 18e anniversaire et deux mois avant mon diplôme d’études secondaires. Quand je dis “lui”, je veux dire mon ex toxique. J’ai essayé de lui trouver des noms de code, pour son propre anonymat mais aussi parce que dire son vrai nom me donne toujours la nausée. Dernièrement, j’ai choisi le pseudonyme « M. Sac à dos, “parce qu’il était en plein air mais aussi parce que notre relation pèse toujours sur mes épaules et j’attends avec impatience le jour où je pourrai enfin me détendre, défaire mes bottes, boire une bière et glousser avec nostalgie à propos du moment où j’ai glissé et presque est tombé d’une falaise émotionnelle.

M. Backpack avait 29 ans, un esprit acerbe et des yeux vert aloès. Il était le frère aîné de mon ami, donc, naturellement, j’ai développé un béguin. Il avait une barbe de papier de verre et une peau pâle écossaise irlandaise qui portait plus de tatouages ​​et de cicatrices que les garçons au visage de bébé de mon âge, et ces yeux, qui se plissaient quand il me disait que j’étais spécial, un « génie ». Il a juré que j’avais quelque chose d’important à dire au monde et qu’il m’aiderait à le comprendre.

Notre flirt a commencé alors que je terminais les finales seniors et qu’il travaillait sur un tournage de film en Californie. J’avais volé le numéro de M. Backpack sur le téléphone de mon ami lors d’une soirée pyjama et lui avais envoyé une blague idiote par SMS ; Même après que les messages se soient transformés en longs appels téléphoniques de fin de soirée et en discussions sur Skype, je n’ai jamais pensé que cela pouvait être autre chose qu’une amitié improbable. Après tout, pourquoi un homme de 29 ans avec un travail et une vie à 3 000 milles de distance voudrait-il quelque chose de plus de quelqu’un dont le plus grand accomplissement dans sa vie a quelque chose à voir avec un examen AP ?

Quelques semaines plus tard, M. Backpack m’a dit qu’il s’intéressait à moi de façon romantique. Mes tripes se sont effondrées parce que je ne l’avais vraiment pas vu venir. Pour sauver la face, j’ai fait semblant d’avoir été dans notre badinage depuis le début. Il s’est envolé pour la côte est pour me faufiler dans une chambre d’hôtel pour le week-end, où nous avons eu des relations sexuelles pour la troisième fois de ma vie seulement. Ivre d’une demi-coupe de champagne, j’essayais de paraître expérimenté, imperturbable, mais il ne fallait pas le cacher : j’étais un gamin, et c’est ce qu’il aimait chez moi. Naïf et facilement impressionné, j’ai juste pensé que c’était cool qu’il puisse légalement acheter de l’alcool et réserver une chambre d’hôtel tout seul.

La première fois qu’il m’a dit qu’il m’aimait, j’étais complètement dépassé : à 18 ans, je n’avais jamais été amoureux auparavant, et je savais à peine comment gérer une charge de linge, encore moins le physique d’un adulte pleinement formé. et les besoins émotionnels. Je ne savais pas à quoi ressemblait l’amour, et perdre la chance de le vivre me pétrifiait. Alors je lui ai dit que je l’aimais en retour. Peu de temps après, nous nous sommes « entendus » sur le fait que si nous avions la moindre chance de faire de l’exercice, je devrais déménager de New York – la grande île électrique où j’avais toujours prévu de passer mon âge adulte – à Los Angeles, où j’ai vécu, dès que j’ai terminé l’université. Il avait déjà eu toute une vie là-bas, après tout. Et j’ai détesté New York. Pendant trois ans, au lieu de faire des choses normales à l’université les week-ends et les vacances scolaires, je prenais l’avion pour le rencontrer. J’ai même obtenu mon diplôme plus tôt pour pouvoir le rejoindre plus tôt de manière permanente.

Avec le recul, il est tellement évident à quel point notre dynamique était “culte” : l’attention exagérée, les fausses promesses, la confiance aveugle, le retrait de mon ancienne vie. Je ne pense pas que M. Backpack ait voulu bouleverser la vie d’une adolescente – je ne pense pas qu’il ait sérieusement pris en compte le déséquilibre des pouvoirs. Mais il aimait le sentiment d’être adoré pour n’avoir rien fait d’extraordinaire.

Lorsqu’on parle de sectes, le terme « love bombing » décrit ce que l’on pourrait appeler, dans les relations prédatrices, le « toilettage ». « Lavage de cerveau » est le terme spécifique au culte pour « abus psychologique » ou « éclairage au gaz ». Avec les sectes, vous entendez parler d’« exploitation financière », de « contrôle de l’esprit » et d’« isolement », qui signifient essentiellement les mêmes choses que « vol domestique », « police de la pensée » et « évitement ». Nous appelons les chefs de secte des « gourous charismatiques », tandis que nous appelons les amoureux abusifs « de charmants narcissiques ».

Au fur et à mesure que je vieillissais et que je devenais plus sûr de moi, les échelles de pouvoir ont changé et M. Backpack est devenu plus méchant et plus réticent. Je me suis tellement habituée à des phrases comme “va te faire foutre” et “tu entends comme tu as l’air stupide ?” que finalement ils se sont simplement transformés en bruit blanc.

Je me suis dit que la douleur venait avec le territoire d’une relation comme celle-ci. Je me sentais simplement chanceux qu’un homme plus âgé et sage m’ait choisi. Le suivre semblait être mon objectif, comme la réponse au reste de ma vie. Et plus je restais longtemps, plus les choses devenaient difficiles, plus je faisais confiance à lui. J’avais 25 ans avant de finalement faire défection.

À peine trois ans et demi plus tard, je mène une nouvelle vie qui me ressemble tellement. J’ai fait une carrière littéraire en Californie : j’ai publié mon premier livre, Wordslut, en 2019, et j’ai publié mon deuxième, Cultish : The Language of Fanatisme, le mois dernier. Ce livre examine la science sociale du langage culte dans des groupes allant de Heaven’s Gate jusqu’à SoulCycle et les gourous des médias sociaux.

J’avais toujours été fasciné par les dirigeants abusifs de pouvoir et les partisans qu’ils attirent, en partie parce que je pensais que je n’avais rien en commun avec « ces gens ». Je croyais au stéréotype selon lequel les gens qui se retrouvent dans des groupes comme les Moonies ou la Manson Family sont désespérés, perturbés ou intellectuellement déficients. Je me croyais immunisé contre les charmes pernicieux des gourous charismatiques.

Cultish : le langage du fanatisme

Ensuite, j’ai commencé mes recherches pour Cultish et j’ai rapidement découvert que ces jugements des adeptes de sectes sont non seulement des hypothèses superficielles, mais qu’ils obscurcissent également la vérité selon laquelle l’influence des sectes apparaît dans des endroits que nous pourrions ne pas penser à regarder – nos propres relations, par exemple – et aucun de nous n’est au-dessus.

L’étiquetage est différent, mais les techniques de conditionnement et de coercition sont plus ou moins équivalentes. Une relation toxique n’est qu’un culte. Et quant à ceux qui finissent par rester dans ces situations le plus longtemps, leur défaut fatal n’est pas le désespoir : c’est l’optimisme, la croyance idéaliste que cette personne – ce choix – est vraiment la clé de l’épanouissement. Et s’il vous arrive de souffrir, restez fort et tenez bon, car votre situation s’améliorera.

Les questions que les spectateurs ont tendance à poser aux survivants de sectes ressemblent à celles que les gens me posent parfois à propos de ma relation avec M. Backpack : « Pourquoi vous êtes-vous déjà impliqué en premier lieu ? Vous n’avez pas vu les signes ?” et puis, “Pourquoi n’êtes-vous pas simplement parti?” Je visais le True Love, mais la jeunesse me rendait vulnérable, et j’étais trop écolo pour comprendre la différence entre romance et contrôle, entre passion et toxicité, entre aventure et chaos. Tout ce que je savais, c’est que M. Backpack avait un regard sage dans les yeux et plein de promesses, et je me sentais courageux de courir après un amour que d’autres ne pourraient pas.

Pendant sept ans, j’ai attendu que ma relation avec M. Backpack s’améliore, me disant sans cesse que si j’y touchais encore quelques mois, nous serions enfin heureux. Plus tard, en écrivant Cultish, j’ai découvert l’aversion aux pertes, une théorie économique comportementale qui dit que les êtres humains ressentent généralement des pertes beaucoup plus fortement que des gains : qu’une victoire est juste au coin de la rue.

Parfois, quand je me confie à un ami à propos de toute cette expérience, ils me demandent pourquoi mes parents n’ont pas essayé de l’arrêter. Je pense, Eh bien, leurs mains étaient liées. Tenter de me contrôler n’a peut-être fait que m’éloigner. Tout comme un parent qui regarde son enfant de 18 ans s’enfuir avec un groupe spirituel fringant, ils espéraient que j’en retirerais ce dont j’avais besoin et que je rentrerais un jour sain et sauf à la maison.

Je ne dirais même pas à mon adolescent de ne pas commencer à sortir avec M. Backpack, parce que, d’abord, j’étais têtu comme l’enfer, donc il n’y a aucun moyen que ce conseil ait fonctionné. Deuxièmement, je pense qu’être trop prudent dans la vie vous empêche d’en vivre les parties les plus importantes. J’ai interviewé des survivants de certains des cultes les plus infâmes de l’histoire, et presque tous m’ont dit qu’ils ne ruminaient pas de regrets parce que leurs expériences les avaient forcés à s’imprégner de chaque rayon de soleil de la vie de l’autre côté. Je commence à ressentir la même chose.

Ce que je lui dirais, cependant, c’est qu’il est normal d’être « déloyal » envers quelqu’un qui vous fait du mal. Il est normal de s’arrêter et de demander, à tout moment au cours de votre relation : à qui est cette personne à qui je donne mon pouvoir ? Quelle part de mon pouvoir prennent-ils ? Et que font-ils avec ?

Que ce soit un amoureux ou un gourou, il n’est jamais trop tard pour couper vos pertes : Pour décharger le lourd sac de vos épaules, laissez-le sur la montagne et rebroussez chemin, car la vue majestueuse que vous espériez n’est pas là-haut, et c’est ne vaut plus la montée. C’est bien de se pardonner – nous avons tous nos bagages – et de construire une vie si libre, et donc la vôtre, c’est comme si vous n’aviez jamais rien perdu du tout.

