L’auteur d’Altered Carbon parle d’un nouveau jeu avec le directeur du District 9

Le studio AAA nouvellement créé, Gunzilla Games, a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsque le directeur du District 9, Neill Blomkamp, ​​a rejoint ses rangs, mais le studio ambitieux abrite également l’auteur à succès Richard K. Morgan, qui a écrit le roman original Altered Carbon. Lors d’un récent panel à Comic Con Ukraine, Morgan a partagé sa philosophie sur les récits de jeu, qui sera intégrée au premier grand projet de Gunzilla.

Gunzilla travaille actuellement sur un “jeu de tir multijoueur AAA pour les plates-formes de nouvelle génération”, selon un communiqué de presse, qui est en développement depuis environ un an. Le rôle de Morgan dans le jeu est de construire son univers, et Blomkamp est à bord en tant que « Chief Visionary Officer ». Bien que le studio n’ait publié aucune information sur le cadre ou l’histoire du jeu, Morgan tenait toujours à préciser son approche du récit du jeu.

Altered Carbon – Bande-annonce officielle

“Habituellement, dans les jeux de tir multijoueurs, tout le monde et les éléments détaillés, qui racontent leur propre histoire, restent largement inexploités en raison de la concentration sur l’action principale”, a déclaré Morgan à Comic Con Ukraine. “Chez Gunzilla, nous voulons que les joueurs puissent explorer et comprendre progressivement le monde dans lequel ils opèrent. Nous voulons offrir des options pour faire, voir et expérimenter davantage. Notre système de récompense robuste permettra aux joueurs de bénéficier de défis narratifs qui peupler le monde du jeu, sans avoir à se concentrer sur les indicateurs de performance, la précision et les éléments axés sur l’action habituels du jeu de tir multijoueur.”

“De plus, notre jeu offrira un système de réputation solide, qui est intrinsèquement lié à la narration du jeu”, a-t-il poursuivi. “Nous voulons que les joueurs se sentent reconnus et reconnus dans ce monde. Si les joueurs qui se concentrent sur les RPG veulent jouer à notre jeu similaire à leur genre préféré, ou plutôt simplement explorer le monde, ils peuvent le faire ! Bien sûr, pour ceux qui cherchent pour une expérience de tir plus simple, notre jeu le proposera également. La narration ne doit jamais gêner le gameplay, en particulier dans un jeu multijoueur. Cela correspond à notre souci de la liberté des joueurs : ils doivent pouvoir choisir leur niveau d’implication dans le récit et de ne pas se sentir obligé d’en faire l’expérience.”

Bien qu’on ne sache pas à quel stade de développement le jeu se trouve actuellement, la vision de Morgan semble exceptionnellement ambitieuse – un jeu de tir multijoueur qui plaira également aux fans de RPG narratifs ou de jeux de bac à sable exploratoires. Que cet objectif soit atteint ou non, il sera intéressant de voir ce que le mélange inhabituel de talents créatifs de Gunzilla proposera.