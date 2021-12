L’auteur de Game of Thrones dit qu’Elden Ring « semble incroyable »

George RR Martin, l’auteur de A Song of Ice and Fire, pense qu’Elden Ring est tout aussi incroyable que le reste d’entre nous.

À l’époque où Elden Ring était en phase de conception, le studio Dark Souls FromSoftware a contacté le créateur de Game of Thrones pour lui demander d’écrire la trame de fond du jeu. Il a accepté, malgré son inexpérience avec le médium. Dans un nouvel article de blog, Martin révèle comment son travail sur Elden Ring est né.

» Miyazaki et son équipe de FromSoftware faisaient des trucs révolutionnaires avec de l’art magnifique, et ce qu’ils voulaient de moi, c’était juste un peu de construction du monde : un monde profond, sombre et résonnant pour servir de base au jeu qu’ils prévoyaient de créer « , Martin mentionné. « Et il se trouve que j’aime créer des mondes et écrire une histoire imaginaire. »

« Alors j’ai fait ma part et je l’ai transmis à mes nouveaux amis au Japon, et ils l’ont pris à partir de là. Et les années ont passé », poursuit Martin. « Les jeux vidéo sont aussi gros que les films de nos jours (plus gros, en fait)… et leur création prend autant de temps. »

« Mais le jour d’Elden Ring est enfin proche. Et je dois dire, ça a l’air incroyable, » Martin conclut.

L’auteur termine ensuite son article en faisant un lien vers la bande-annonce d’Elden Ring des Game Awards.

Martin est loin d’être le seul époustouflé par la bande-annonce. Elden Ring a également remporté le match le plus attendu pour la deuxième année consécutive.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.