L’auteur de Gold Diggers, Sanjena Sathian, explique pourquoi elle lit Philip Roth comme un écrivain minoritaire

Le choix de livres de mai du Vox Book Club était la satire sociale mordante de Sanjena Sathian sur l’ambition des immigrants, Gold Diggers. Et comme c’est notre tradition, nous avons rencontré Sathian à la fin du mois pour discuter du livre sur Zoom. Ensemble, nous avons discuté des astuces d’un double point de vue, que faire d’une mauvaise critique et comment écrire un braquage.

Vous pouvez revivre notre conversation complète dans la vidéo ci-dessus (cliquez sur le bouton «cc» dans le coin inférieur droit du lecteur pour activer les sous-titres). Et pour vous tenir au courant de ce qui vous attend pour le Vox Book Club ainsi que des actualités générales du livre, inscrivez-vous à notre newsletter, qui sort environ deux fois par mois. Ensuite, nous nous préparons à parler de notre livre de juin, Leave the World Behind de Rumaan Alam.