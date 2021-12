L’auteur de « Interview with the Vampire », Anne Rice, est décédée à 80 ans

Anne Riz, l’auteur des très populaires Vampire Chronicles, est décédé.

Le fils de Rice a annoncé sa mort samedi, affirmant qu’elle était décédée de complications dues à un accident vasculaire cérébral. Sa mort est survenue 19 ans jour pour jour après la mort de son mari. Le fils d’Ann a dit : » L’immensité du chagrin de notre famille ne peut pas être surestimée. «

Rice était une auteure accomplie, mais son œuvre la plus célèbre était son premier roman – « Entretien avec le vampire » en 1976. Son personnage principal, Lestat, était la pièce maîtresse de la série de 13 livres… qui couvrait plus de 40 ans.

Comme vous le savez, Interview with the Vampire » était un film à grand succès en 1994, avec Tom Cruise et Brad Pitt. C’est l’histoire de la vie de 2 vampires Louis (joué par Pitt) et Lestat (Cruise) et de leurs aventures sur 2 siècles à partir de une plantation d’esclaves de Louisiane jusqu’en Europe de l’Est. Les 2 vampires mâles élèvent un enfant vampire, et c’est quelque chose que vous ne voyiez pas beaucoup dans les films à l’époque.

« Interview » était si grand qu’il est devenu l’inspiration pour un tas de spectacles, dont « The Vampire Diaries » et « Twilight ».

Elle a déclaré en 2010, « J’avais une idée de Lestat comme l’homme d’action, l’homme qui pouvait faire des choses que je ne pouvais pas faire. »

Ann est devenue une écrivaine à succès de fiction gothique dans le monde entier. Elle a vendu plus de 150 millions de livres.

Ce mois-ci, AMC a donné le feu vert à une série inspirée de Rice – « Lives of the Mayfair Witches » – basée sur l’un de ses livres. L’année dernière, AMC a annoncé qu’elle produisait « The Vampire Chronicles ».

Anne avait 80 ans. RIP