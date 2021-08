L’auteur de “La dernière lettre de votre amant” révèle l’inspiration pour le drame romantique Netflix (exclusif)

La dernière lettre de votre amant est l’une des nouvelles versions de Netflix exclusivement pour la plate-forme de streaming. Le drame romantique basé sur le livre du même titre met en vedette Shailene Woodley, Callum Turner, Felicity Jones et Joe Alwyn et raconte l’histoire d’une femme qui est tombée amoureuse de manière inattendue alors qu’elles partagent des lettres d’amour tout au long d’un été romantique. Au cours d’une interview exclusive avec PopCulture.com, la réalisatrice Augustine Frizzell et l’auteur JoJo Moyes ont expliqué ce que c’était que de travailler ensemble sur le projet et Moyes est allé en profondeur sur l’origine de l’idée initiale du livre.

“C’était moi qui étais curieux, en fait”, a admis Moyes lorsqu’on lui a demandé comment elle avait eu l’idée de l’histoire d’amour. “J’écoutais dans un bar et j’ai entendu un groupe de femmes essayer de démêler un message texte d’un gars, et cela leur prenait tellement d’efforts, je ne pouvais pas comprendre ce qu’il pouvait dire et cela s’est avéré être le cas. de dire juste “plus tard x”, et ils essayaient de comprendre ce que le gars voulait dire. Et ça m’a juste fait penser qu’auparavant, comme l’âge de ma grand-mère, si quelqu’un t’écrivait une lettre, tu étais assez clair sur ce qu’il pensait de toi , vous savez, personne ne s’assoit et met un stylo sur du papier à moins qu’il ne signifie quelque chose.”

Moyes a ensuite noté que puisque nous avons tant de formes de communication entre les messages texte, les emojis, les GIF, les e-mails et plus, elle a avoué que tous ses amis célibataires ont des moments incroyablement difficiles à sortir ensemble ces jours-ci parce qu’il y a tellement de confusion autour de ce que les gens veulent vraiment dire. . Cela, à son tour, est devenu l’inspiration pour son histoire. “La plupart des célibataires que je connais n’ont aucune idée de ce qui se passe avec les hommes ou les femmes avec lesquels ils sortent, c’est comme ‘qu’est-ce qu’ils veulent dire ?'”, a-t-elle expliqué. “Donc, cela m’a juste fait penser que les choses sont différentes et pas nécessairement toujours meilleures.”

L’histoire d’amour classique attirera facilement le public, non seulement grâce au merveilleux jeu d’acteur, mais aussi avec la direction de Frizzell, que Moyes a applaudi pour avoir transmis l’histoire sur grand écran avec un tel respect pour le livre. “J’ai de la chance que JoJo soit si impliqué”, admet Frizzell, tandis que Moyes s’est empressé de noter que parfois les réalisateurs ne sont pas fan de l’implication de l’auteur dans le processus. “Nous nous sommes rencontrés très tôt et avons parlé de ce qu’était le cœur de l’histoire et de ce que nous espérions que le film serait et nous nous sommes complètement alignés et avons essayé de maintenir cette relation tout au long du montage lorsque JoJo est venu s’asseoir avec nous et regardé les coupes… . “

Frizzell a admis qu’il était “effrayant” d’avoir la pression de s’assurer qu’elle rendait justice au livre, non seulement pour Moyes mais pour les fans qui sont tombés amoureux du livre. La dernière lettre de votre amant peut être diffusée sur Netflix.