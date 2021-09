L’auteur de l’hypothèse de l’amour Ali Hazelwood sur ses débuts dans Fanfic ⋆ .

La veille, j’étais sur le point de discuter avec Ali Noisetier, la nouvelle a éclaté que son premier roman L’hypothèse de l’amour était officiellement devenu un best-seller du New York Times, se classant au 9e rang sur papier et au 11e rang sur les listes combinées imprimées et électroniques. Naturellement, le souvenir d’Hazelwood du moment où elle l’a découvert par son éditeur chez Berkley Publishing est un peu flou : « Je pense que j’avais du fromage grillé dans la bouche. J’ai de vagues souvenirs d’avoir essayé de ne pas m’étouffer.

Mais ce n’est pas surprenant, compte tenu du fait que le livre lui-même a fait exploser une certaine section de TikTok ces derniers temps – ainsi que l’histoire d’origine de The Love Hypothesis. Lorsque Hazelwood a décidé de passer de l’écriture de fanfiction à celle d’auteur publié, les lecteurs ont afflué en masse, et même si The Love Hypothesis est une œuvre complètement originale, il y a encore quelques clins d’œil à ses débuts – comme la couverture, par exemple. Dans ma conversation avec Hazelwood, que vous pouvez lire ci-dessous, j’ai parlé avec elle de la façon dont ses antécédents en fanfic et en STEM ont influencé l’écriture de The Love Hypothesis, la scène torride en particulier qui n’a pas fait la coupe finale, et ce qu’elle peut taquiner à propos de son prochain livre.

COLLIDER : Félicitations pour la sortie du livre ! Je pense que certaines personnes connaissent l’histoire de la façon dont cela s’est produit, mais pour ceux qui ne le savent pas, quelle est la genèse de The Love Hypothesis ?

ALI HAZELWOOD : Je pense que c’était juste de la chance, des chances et des opportunités. J’étais vraiment, vraiment en train d’écrire de la fanfiction, d’abord pour le fandom de Star Trek, puis pour le fandom de Star Wars. Et j’ai adoré. C’était juste, c’était cette communauté incroyable. Je me suis fait beaucoup d’amis et je m’amusais juste beaucoup. Et puis ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé lentement à penser à essayer d’écrire quelque chose d’original, juste pour me mettre au défi et faire quelque chose de différent. Et pendant que j’étais dans ce genre d’humeur, mon agent a commencé à lire ma fanfiction sur AO3, puis elle a contacté un DM. Elle était comme: «J’ai vu que vous avez écrit quelque chose sur peut-être tirer certaines de vos fics et les retravailler. Et je voulais te dire que je suis agent littéraire et j’aimerais beaucoup te voir certains de tes manuscrits, si ça t’intéresse.

Et c’est comme ça que j’ai pris ma fanfiction que je pensais être la plus retravaillée et je la lui ai envoyée puis j’ai signé avec elle. Et puis après environ 70 milliards de révisions supplémentaires, à la fois avec elle et un éditeur… nous avons eu beaucoup de RNR [revise and resubmits] cela n’a pas fonctionné mais a amélioré le livre, car nous avons eu de très bons retours. Puis nous nous sommes retrouvés à Berkely avec mon éditrice actuelle, Sarah [Blumenstock], qui est incroyable, et oui, maintenant c’est sorti.

J’ai l’impression que nous voyons définitivement plus d’auteurs qui se disent : “J’ai tout à fait mon expérience dans la fanfiction et il n’y a rien de mal à cela.” L’un des exemples les plus célèbres est évidemment Christina Lauren.

NOISETTE : Christina Lauren. Ils sont incroyables.

Ou même des auteurs d’aujourd’hui qui se disent : « Oh ouais, j’écris ce livre grand public, mais j’ai toujours un profil AO3 ». J’apprécie donc que nous voyions les barrières s’effondrer autour de la perception du public de la fanfiction et comment c’est vraiment un si bon terreau pour que les auteurs trouvent leur voix.

HAZELWOOD : Absolument. La fanfiction est juste un médium incroyable. C’est génial, comme vous l’avez dit, de trouver votre voix, d’explorer des choses que vous ne trouvez généralement pas dans l’édition traditionnelle. Mais c’est aussi génial de ressentir un sentiment de communauté et d’apprendre à connaître des gens, de trouver quelqu’un qui partage les mêmes idées et qui s’intéresse à des choses similaires. C’est très difficile de se faire des amis en tant qu’adulte. Et j’ai l’impression d’avoir vraiment trouvé mes amis adultes grâce à la fanfiction et à travers la communauté fandom.

Et je suis juste, je suis très reconnaissant à mon éditeur d’avoir embrassé la partie fanfiction. Ils étaient comme, « Oui, nous allons posséder ceci. Pour la couverture, nous allons utiliser des fanarts conçus pour la fanfiction, si vous le souhaitez. Ils étaient tout simplement géniaux avec ça. Je pense que l’édition traditionnelle s’intéresse de plus en plus à la fanfiction et à son adoption. Et peut-être qu’ils se débrouillent bien grâce à l’argent, au marketing et à des trucs comme ça, mais je suis vraiment content que cela se produise et que la fanfiction gagne en légitimité, car elle a toujours eu de la légitimité.

Je veux aussi parler un peu du cadre du livre, et je sais que votre expérience personnelle est dans STEM. Cela vous a-t-il donc inspiré de l’endroit où placer l’histoire, en vous inspirant de vos propres expériences ?

HAZELWOOD : Oui, à 100 %. J’avais envie d’écrire une fanfiction se déroulant dans le milieu universitaire simplement parce que c’est vraiment… Je suis professeur en ce moment, mais j’ai l’impression que toute ma vie d’adulte a été passée dans le milieu universitaire. J’ai l’impression que j’aurais du mal à écrire n’importe quel autre cadre, d’une manière étrange. C’était donc le cadre le plus naturel pour une histoire. Mon prochain livre se déroulera dans le milieu universitaire et mon troisième livre sera dans le milieu universitaire. Et oui, c’est la chose la plus facile pour moi.

L’une des choses que j’aime personnellement dans le livre est la façon dont il fait référence aux tropes romantiques dans le monde, mais le livre lui-même subvertit les tropes. Je pense spécifiquement à la scène d’un seul lit, et puis il n’y a pas qu’un seul lit, ce qui ressemblait à un clin d’œil vraiment drôle aux lecteurs de romance. Qu’est-ce qui vous a décidé à inclure cette méta-conscience dans l’histoire ?

HAZELWOOD : C’est vraiment très drôle. Je n’aurais jamais pensé à inclure cela si l’histoire n’avait pas été une fanfiction à l’origine. Je le postais chapitre par chapitre et je l’écrivais chapitre par chapitre. Et je me souviens de tous les commentaires disant : « Ils vont aller à la conférence et il n’y aura qu’un lit.

Cela a donc commencé comme une conversation avec d’autres personnes du fandom, qui écrivaient en même temps des fanfictions sur d’autres itérations des mêmes personnages. C’était tellement amusant. C’était un peu comme un effort collectif là-bas.

Vous avez expliqué que lorsque vous avez retravaillé la fic pour la publication, il y a eu beaucoup de modifications, et je suppose que beaucoup de choses ont fini sur le billot. Y a-t-il une scène supprimée qui n’a pas été intégrée au roman final et que vous auriez peut-être souhaité conserver ?

HAZELWOOD : Alors, quand Adam et Olive se séparent, pas vraiment, mais quand elle se rend dans sa chambre d’hôtel et qu’elle se dit : « C’est fini. » À l’origine, ils ont fini par avoir des relations sexuelles dans cette scène. Et nous l’avons retiré parce que nous pensions que c’était plus poignant, ou je ne sais pas, plus sincère si ce n’était qu’un baiser. Et c’était, d’une certaine manière, mais la personne de la fanfiction en moi manque en quelque sorte…

Qu’ils aient encore une fois !

HAZELWOOD: La fanfiction ho en moi était comme: “J’aurais aimé que nous ayons gardé cette scène de sexe.” Mais honnêtement, honnêtement, nous en avons parlé – mon éditeur, mon agent et moi – et c’était un bon appel du point de vue de la structure de l’histoire.

Donc vous avez mentionné que vous aviez un deuxième et un troisième livre en préparation. Je suis sûr que vous ne pouvez probablement pas encore vraiment parler du tome trois, mais y a-t-il quelque chose que vous pouvez taquiner à propos du tome deux à venir ?

HAZELWOOD : Le deuxième livre parle d’un neuroscientifique sélectionné pour travailler sur un projet à la NASA. Et elle est super excitée à ce sujet, jusqu’à ce qu’on lui dise que la personne avec qui elle va co-diriger le projet est un ingénieur avec qui elle a travaillé dans le passé, et ce sont en quelque sorte des ennemis. Ou du moins elle pense qu’ils sont ennemis, une de ces choses. Et c’est l’histoire d’eux qui travaillent ensemble sur ce projet. Et il sort en août 2022.

J’ai pensé que ce serait amusant de conclure avec quelques questions rapides. Ennemis des amants ou amis des amants ?

HAZELWOOD : Ennemis des amoureux. Reylo pour toujours.

Milliardaire secret ou bébé secret ?

HAZELWOOD : Milliardaire secret.

Mariage de convenance ou amnésie ?

HAZELWOOD : Mariage de complaisance.

Café ou thé?

NOISETTE : Thé.

J’ai l’impression de connaître la réponse à cette dernière question, mais je vais quand même la poser. Macfadyen Darcy ou Firth Darcy ?

NOISETTE : Macfadyen. Je veux dire, 2005 pour toujours. Même si j’apprécie Firth. C’est un bon Darcy de grande qualité, mais ce n’est tout simplement pas mon Darcy.

J’ai l’impression que tout le monde a une opinion très forte, basée sur celle que vous avez vue en premier. Cette scène de lac, je suis sûr que c’est très formateur.

BOIS DE NOISETTE : 100 %.

Mais pour moi? Il marche dans le champ dans la brume matinale, et c’est tout. Dans le manteau long.

HAZELWOOD : Il dit : « Je t’aime » trois fois. Je veux dire, elle l’a ensorcelé corps et âme. Allez allez. La main flexible !

L’hypothèse de l’amour est actuellement disponible en version papier, e-book et audio partout où les livres sont vendus.

