L’auteur de Rich Dad Poor Dad investit maintenant dans l’ETH après le BTC et l’or

Robert Kiyosaki – fondateur de Rich Global LLC et de Rich Dad Company – a récemment dit à ses partisans d’investir dans Ethereum avant « le plus gros crash de l’histoire ». Ainsi, l’auteur du livre à succès Rich Dad Poor Dad a ajouté l’ETH au BTC, à l’or et à l’argent comme instruments d’investissement préférés.

Plaidoyer de Kiyosaki : investir dans la crypto

L’homme d’affaires et auteur multimillionnaire a lancé son avertissement plus tôt cette semaine sur Twitter. Il a fait une prévision extrêmement pessimiste pour les marchés financiers mondiaux, étant donné l’état actuel de la politique américaine et la dette d’Evergrande.

« Le gouvernement américain n’a plus d’argent. Arrêt imminent. Les démocrates accusent les républicains du problème. Evergrande – le plus grand promoteur immobilier de Chine avec 800 projets dans 200 villes – sans argent. Recevoir le message? Obtenez de l’or, de l’argent, du Bitcoin, de l’Ethereum avant le plus grand crash de l’histoire. Prends soin.”

Kiyosaki est connu pour son aversion pour les monnaies fiduciaires en raison de leur inflation galopante et de sa préférence pour les actions, l’immobilier et les métaux comme réserve de valeur. Il a accueilli Bitcoin parmi ceux-ci il y a quelque temps et a même envisagé d’acheter plus de BTC pendant son point le plus baissier cette année.

Cependant, c’est l’une des premières fois que Kiyosaki mentionne Ethereum comme l’un de ces actifs refuges. Le prix d’Ethereum a tendance à évoluer de manière plus erratique que Bitcoin à court terme. Cependant, il a généralement suivi les mouvements de la crypto-monnaie principale au fil du temps.

Arrêtez de vous disputer, commencez à acheter, dit Kiyosaki

Pour Kiyosaki, la classe d’actifs particulière dans laquelle il investit est presque sans importance. Son souhait est simplement d’éviter l’effondrement du fiat et du système monétaire traditionnel, qu’il considère comme inévitable.

Il a fait part de ses sentiments à ce sujet en mars, lors d’un épisode de son podcast axé sur Défi. Il a également déclaré qu’il était personnellement investi dans Ethereum.

« Donc, je suis juste reconnaissant d’avoir beaucoup d’or, d’argent, de Bitcoin et d’Ethereum et je n’entre pas dans la discussion. Peter Schiff se dispute toujours à propos de l’or et de l’argent et de la réplique de Max Keiser, et je me dis : « Pourquoi diable vous disputez-vous ? » Obtenez tout ce que vous pouvez en ce moment parce que le gouvernement est foutu. Nous sommes foutus. Toute notre économie est foutue. Nous sommes tellement endettés, c’est comme s’enfoncer dans des sables mouvants et vous vous disputez à propos de l’or, de l’argent, du Bitcoin. Achetez simplement quelque chose.

